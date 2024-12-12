НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

5 м/c,

южн.

 756мм 66%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Происшествия Сообщения не отправляются. Начался массовый сбой в работе WhatsApp и других популярных приложений

Сообщения не отправляются. Начался массовый сбой в работе WhatsApp и других популярных приложений

Неполадки наблюдаются у Instagram* и Facebook*

679
5 комментариев

Вечером 11 декабря в работе WhatsApp произошел сбой

Источник:

11 декабря у сервисов Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) по всему миру случился глобальный сбой. Он не обошел стороной и Россию: у части пользователей перестали работать WhatsApp, Instagram* и Facebook*.

Чаще всего на сбой жаловались жители Москвы, количество жалоб быстро перевалило за тысячу.

— Сообщения подвисают и не отправляются. Могут прийти сразу скопом, а могут — только через 5–10 минут, — посетовала читательница MSK1.RU Анастасия.

Источник:

Помимо Москвы и области, на неполадки жалуются жители Брянска, Мордовии, Кургана и Владивостока. В общем-то, сбой накрыл всю территорию России.

Источник:

Помимо WhatsApp, проблемы возникли и у других продуктов компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России): Instagram* и Facebook*.

— Мои сторис не записываются вообще никак, не знаю, что с этим даже делать, — пожаловалась читательница Алена.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

ПО ТЕМЕ
Сбой WhatsApp
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Yumare
47 минут
Таки, сбой или намеренные отключения?
Гость
1 час
Чебураторы тестируют чебурнет
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Оник,51

Вячеслав,34

Керамист Чайников,42

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление