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Происшествия «Мы горим! Выходим из зала»: корпоратив в клубе «Отдых» закончился после вспыхнувшего потолка — видео с сорванного праздника

«Мы горим! Выходим из зала»: корпоратив в клубе «Отдых» закончился после вспыхнувшего потолка — видео с сорванного праздника

Из здания эвакуировали 200 человек

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17 комментариев

На место возгорания приехало несколько пожарных машин

Источник:

Появилось видео с пожара в клубе «Отдых». Вечером, 11 декабря, во время корпоратива в заведении вспыхнул кондиционер. Как сообщили очевидцы, иллюзионист зажег бенгальский огонь, из-за чего и произошло возгорание.

— Иллюзионист зажег какую-то фигню, наподобие бенгальских огней, и она полетела в разные стороны. Загорелся кондиционер на потолке, — сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

По данным регионального МЧС, из здания эвакуировались 200 человек. Во время пожара никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района.

Если вы находились в заведении во время пожара, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
17
Жук
17 минут
Вы даже не представляете, как вам всем сегодня повезло.
Гость
28 минут
"Загорелся кондиционер на потолке" Кондиционеры очень горючие. А вообще, что это за орава 200 ртов на корпоративе, которым завтра не надо на работу?
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