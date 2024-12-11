«Мы горим! Выходим из зала»: корпоратив в клубе «Отдых» закончился после вспыхнувшего потолка — видео с сорванного праздника

На место возгорания приехало несколько пожарных машин Источник: АСТ-54 Black / Telegram, Baza / Telegram











Появилось видео с пожара в клубе «Отдых». Вечером, 11 декабря, во время корпоратива в заведении вспыхнул кондиционер. Как сообщили очевидцы, иллюзионист зажег бенгальский огонь, из-за чего и произошло возгорание.

— Иллюзионист зажег какую-то фигню, наподобие бенгальских огней, и она полетела в разные стороны. Загорелся кондиционер на потолке, — сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Источник: Baza / Telegram

По данным регионального МЧС, из здания эвакуировались 200 человек. Во время пожара никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.