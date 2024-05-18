12 детей эвакуировали из-за пожара в жилой многоэтажке — видео огня

Днем 18 мая в Новосибирске в девятиэтажном доме произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар случился в парикмахерской на первом этаже здания.
Инцидент произошел в Калининском районе в доме по улице Курчатова. Пожарные прибыли на место в 14:11 часов.
— В подъезде присутствует задымление, проводят эвакуацию. В парикмахерской высокая температура, плотное задымление, — сказано в сообщении. — Эвакуировано 31, из них 12 детей (из 12 детей 5 было спасено звеном ГДЗС по лестничным маршам).
Уточняется, что локализовать возгорание удалось в 14:26 часов, ликвидация пожара — в 15:20. В его тушении участвовали 28 человек и 9 единиц техники. Никто не пострадал.
Видео возгорания опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На нем видны сотрудники МЧС и очевидцы.
— Пламя бушует из парикмахерской на Курчатова, — сказано в сообщении.
В начале мая на Алтае десятки человек эвакуировали из-за пожара в больнице. В медучреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация.