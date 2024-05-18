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Происшествия 12 детей эвакуировали из-за пожара в жилой многоэтажке — видео огня

12 детей эвакуировали из-за пожара в жилой многоэтажке — видео огня

По данным МЧС, возгорание случилось в парикмахерской

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Инцидент произошел в Калининском районе

Днем 18 мая в Новосибирске в девятиэтажном доме произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар случился в парикмахерской на первом этаже здания.

Инцидент произошел в Калининском районе в доме по улице Курчатова. Пожарные прибыли на место в 14:11 часов.

— В подъезде присутствует задымление, проводят эвакуацию. В парикмахерской высокая температура, плотное задымление, — сказано в сообщении. — Эвакуировано 31, из них 12 детей (из 12 детей 5 было спасено звеном ГДЗС по лестничным маршам).

Уточняется, что локализовать возгорание удалось в 14:26 часов, ликвидация пожара — в 15:20. В его тушении участвовали 28 человек и 9 единиц техники. Никто не пострадал.

Видео возгорания опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На нем видны сотрудники МЧС и очевидцы.

— Пламя бушует из парикмахерской на Курчатова, — сказано в сообщении.

Место пожара сняли на видео очевидцы

В начале мая на Алтае десятки человек эвакуировали из-за пожара в больнице. В медучреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация.

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Пожар МЧС Возгорание Парикмахерская Новосибирск Эвакуация
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