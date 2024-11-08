За высокие результаты: Андрею Травникову в Кремле вручили орден Александра Невского

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вручили орден Александра Невского. Как рассказали в официальном телеграм-канале правительства региона, государственную награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
— Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, — объяснили в пресс-службе правительства.
Церемония прошла в Кремле в Москве. Информация о награждении появилась сегодня, 8 ноября.
В этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награду победителю «Народной премии НГС» в номинации «Социальный проект года». Им стала новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста».