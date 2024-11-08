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Политика За высокие результаты: Андрею Травникову в Кремле вручили орден Александра Невского

За высокие результаты: Андрею Травникову в Кремле вручили орден Александра Невского

Награду вручил Сергей Кириенко

1 883
84 комментария

Церемония прошла в Кремле

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вручили орден Александра Невского. Как рассказали в официальном телеграм-канале правительства региона, государственную награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, — объяснили в пресс-службе правительства.

Награду вручили губернатору за заслуги и многолетнюю службу

Церемония прошла в Кремле в Москве. Информация о награждении появилась сегодня, 8 ноября.

В этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награду победителю «Народной премии НГС» в номинации «Социальный проект года». Им стала новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста».

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Новосибирск Кремль Награда Губернатор
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Комментарии
90
kolhoznik
36 минут
а где можно посмотреть эти высокие результаты ?
AlexW
31 минута
Ахаха))Вручите ему лучше орден сутулого. На пару с мэром,за успешный развал города Н.
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