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Эвакуация в больнице на Алтае

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Происшествия Десятки человек эвакуировали из больницы на Алтае— в здании вспыхнул пожар

Десятки человек эвакуировали из больницы на Алтае— в здании вспыхнул пожар

Из опасной зоны спасли более 40 человек

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Пожар случился в Бийске

Утром 10 мая в Центральной городской больнице Бийска Алтайского края произошло возгорание. Как сообщили в региональном МЧС, из-за пожара в здании провели эвакуацию.

— По ул. Садовая произошло возгорание в Центральной городской больнице. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения виден дым из окна 6 этажа семиэтажного здания, — сказано в сообщении.

Из-за произошедшего сотрудники МЧС провели эвакуацию

Как уточнили в ведомстве, в медучреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади около 10 квадратных метров. Из опасной зоны спасли 41 человека, еще 33 были эвакуированы — никто не пострадал.

— На месте происшествия работали 51 человек личного состава, 14 единиц техники, — сообщили в ведомстве. — Причина случившегося устанавливается.

В начале мая в Новосибирске на дороге загорелась маршрутка. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.

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Пожарные МЧС Бийск Пожар Эвакуация Больница
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