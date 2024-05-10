Десятки человек эвакуировали из больницы на Алтае— в здании вспыхнул пожар

Утром 10 мая в Центральной городской больнице Бийска Алтайского края произошло возгорание. Как сообщили в региональном МЧС, из-за пожара в здании провели эвакуацию.
— По ул. Садовая произошло возгорание в Центральной городской больнице. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения виден дым из окна 6 этажа семиэтажного здания, — сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в медучреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади около 10 квадратных метров. Из опасной зоны спасли 41 человека, еще 33 были эвакуированы — никто не пострадал.
— На месте происшествия работали 51 человек личного состава, 14 единиц техники, — сообщили в ведомстве. — Причина случившегося устанавливается.
В начале мая в Новосибирске на дороге загорелась маршрутка. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.