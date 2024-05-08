Ехали с горящим капотом: на видео попал момент возгорания маршрутки с пассажирами в Новосибирске

Огонь быстро распротсранился по машине Источник: АСТ-54 Black / Telegram











На камеру видеорегистратора попал момент возгорания маршрутки на Бердском шоссе. Инцидент произошел сегодня, 8 мая. На ролике, который опубликован в Телеграм-канале «АСТ-54 Black», можно заметить, что сначала дорогу заволокло густым, черным дымом.

В течение примерно 30 секунд водитель с горящим капотом перестраивался в крайний правый ряд. В салоне в это время было 14 пассажиров. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области пострадавших нет. От маршрутки в итоге остался только металлический остов.

Источник: АСТ-54 Black / Telegram

Прокуратура Бердска начала проверку соблюдения перевозчиком маршрута требований законодательства о транспортной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области. Причины возгорания сейчас выясняются.