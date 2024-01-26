«Он был весь в огне»: на новосибирской трассе загорелся рейсовый автобус — видео пожара

В Новосибирской области в Тогучинском районе сегодня, 26 января, загорелся рейсовый автобус, который ехал из Новосибирска в Новокузнецк. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Как уточнил подписчик группы, пожар начался на трассе между селами Коурак и Лебедево.
— Водитель отреагировал быстро, отвел всех пассажиров на безопасное расстояние, пожарные прибыли, когда автобус был весь в огне, пострадавших нет, — поделился с «АСТ-54» подробностями один из пассажиров.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, рейсовый автобус фирмы Yutong загорелся в 10:06 на 76-м километре трассы К-19р во время движения. Внутри салона находились 23 пассажира — никто не пострадал.
— 20 пассажиров убыли попутным транспортом. По предварительной информации, выгорел салон и моторный отсек. На месте работают 2 единицы техники, 4 человека, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Выгорел салон и моторный отсек. В 10:20 пожар локализовали, а в 10:21 ликвидировали открытое горение.
В Новосибирске на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко рано утром 26 января загорелся автомобиль. Кадры с горящим автомобилем попали на фото и видео.