«Он был весь в огне»: на новосибирской трассе загорелся рейсовый автобус — видео пожара

В Новосибирской области в Тогучинском районе сегодня, 26 января, загорелся рейсовый автобус, который ехал из Новосибирска в Новокузнецк. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Как уточнил подписчик группы, пожар начался на трассе между селами Коурак и Лебедево.