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На перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко загорелся автомобиль — собралась пробка

Кадры с пожаром попали на видео

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Автомобиль выгорел

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В Новосибирске на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко рано утром 26 января загорелся автомобиль. Информация об этом появилась в сервисе 2ГИС около 7 утра. Кадры с горящим автомобилем попали на фото и видео.

Как сообщают в АСТ-54, информации о пострадавших нет. Огонь автомобиль практически полностью уничтожил. На мместе работали спасатели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел рано утром

Видео: «Новосибирск с огоньком«/ телеграм-канал

На тушение пожара прибыли сотрудники МЧС

На тушение пожара прибыли сотрудники МЧС

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По данным сервиса 2ГИС, на перекрестке собралась пробка в сторону центра.

Пробка около двух километров

Пробка около двух километров

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— Горит автомобиль лучше найти объезд, — написал пользователь сервиса.

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

В Дзержинском районе Новосибирска 22 января произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Всех животных удалось спасти.

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