На перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко загорелся автомобиль — собралась пробка

В Новосибирске на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко рано утром 26 января загорелся автомобиль. Информация об этом появилась в сервисе 2ГИС около 7 утра. Кадры с горящим автомобилем попали на фото и видео.
Как сообщают в АСТ-54, информации о пострадавших нет. Огонь автомобиль практически полностью уничтожил. На мместе работали спасатели.
По данным сервиса 2ГИС, на перекрестке собралась пробка в сторону центра.
— Горит автомобиль лучше найти объезд, — написал пользователь сервиса.
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
В Дзержинском районе Новосибирска 22 января произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Всех животных удалось спасти.