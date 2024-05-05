«Овец ходила пасти и песни всегда пела». Мама Ирины Пеговой — откровенно о том, как была против, чтобы дочь шла в артистки

Ирина Пегова родилась и выросла в Выксе Источник: Наталья Бурухина, личная страничка Пеговой в соцсетях











45-летней российской актрисе Ирине Пеговой в апреле присвоили звание народной артистки РФ. А родилась звезда кино и театра в небольшом городе Выксе, откуда и отправилась покорять главные сцены страны. Корреспонденты NN.RU побывали на малой родине звезды, встретились с ее мамой, наставниками в школе, узнав подробности из жизни блистательной Ирины.



Выкса находится на юго-западе региона, в 160 км от Нижнего Новгорода. До Москвы это и вовсе около 350 км — по словам близких, Ирина любит малую родину и при любой возможности старается посетить маленький городок, окруженный хвойным лесом.



В Выксе у Пеговой остались любящие мама с папой, старшая сестра и загородный дом, где вся семья периодически собирается вместе. Свой творческий путь актриса начинала в местной школе № 9. Педагоги, обучавшие будущую звезду, в один голос заявили нам, что юная Ирина уже в детстве тяготела к сцене и отличалась от своих сверстников.



Пегова училась в школе № 9, но не с первого класса. Образовательное учреждение берет свою историю с 1988 года. Как только эта школа открылась, то Ирина вместе со всем своим классом перевелась именно туда. В этой же школе учителем физкультуры работал папа Ирины Сергей Захарович, а позднее туда пошла и старшая сестра артистки — Татьяна. Сейчас она занимает там пост заместителя директора.



Школа № 9 Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Мы пообщались с учителями, которые помнят Ирину Пегову не как актрису, а как ученицу и самую яркую девочку в классе. Лучше всех «звездочку» знает Татьяна Емельянова, преподаватель иностранного языка. Педагог была классным руководителем Ирины.





— Я пришла сюда работать, и мне сразу дали классное руководство над пятым классом: там как раз училась Ирина. Говорят же, все мы родом из детства. Я ее сразу заметила. Обратите внимание на ее глаза, они всегда живые, горящие. Ира очень активная была, во всех мероприятиях участвовала. Как она всё успевала, я до сих пор не понимаю. Еще ведь и в музыкальной школе училась, на скрипке играла. У нас музыкальная студия во дворце была, и она с самого основания там занималась хореографией, пела. И опять, кто самый активный был? Ира. Мы с ребятами ходили на ее выступления, радовались ее успехам. До сих пор вспоминаем, — с гордостью говорит Татьяна Викторовна.



Фото Ирины висит в школе на самом почетном месте Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Кроме того, в те времена была своеобразная традиция помощи отстающим ученикам. Так вот, в школе у Пеговой был свой подшефный. Учителя вспоминают, что мальчик был неплохой, наоборот, весьма умный ребенок, но ленивый. И Ирина заставляла его учиться, выполнять домашние задания и классные работы.



Татьяна Викторовна, классный руководитель Ирины Пеговой Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Татьяна Викторовна вспоминает, что класс Ирины был очень дружный. До сих пор бывшие ученики охотно посещают родную школу и приходят на встречи выпускников. Кстати, мальчишка, которому Пегова помогала с учебой, потом не раз благодарил ее за это.

Вырезка из школьного альбома Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Училась Ирина хорошо. Иногда могла не успевать что-то сделать из-за большой загруженности, но если обещала сделать работу, то всегда выполняла ее. Так что Пегову учителя вспоминают как уверенную хорошистку.





— Какой предмет Ире нравился больше всего, сказать трудно. Наверное, сильнее ее тянуло к литературе. Когда Ира поступила в театральное, она приезжала в школу, больше выступать надо, учиться. Я тогда ее приглашала в класс, и она выступала перед детьми, читала стихи Пушкина. Ребята слушали и восхищались. А я говорю: «Ребята, это будущая великая артистка».



Учитель информатики Татьяна Аркадьевна Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











А вот на мальчиков и первую школьную любовь у Ирины времени не было. По словам учителей, такая яркая девочка нравилась всем сверстникам, но у нее были совсем другие приоритеты. Всё время школьницы уходило на учебу и участие в мероприятиях.



Кстати, все педагоги всегда следят за жизнью звездной ученицы и смотрят все премьеры фильмов и спектаклей с ней. Например, у классной руководительницы Ирины самый любимый фильм с Пеговой — «Прогулка». Педагог подметила, что это первая роль актрисы и там она играет саму себя.



— Вот она такая, какая есть, настоящая. Я на нее смотрю и думаю: «Иринка, какую я знала, в школе она такой была. То есть играла саму себя. Режиссер смог подобрать на роль именно ее, он это уловил, что именно она должна быть в главной роли. Вообще поражаюсь, ведь Ира более чем в ста проектах приняла участие — и фигурное катание, и танцы. Как она танцует! Я удивлена, — с улыбкой отмечает Татьяна Викторовна.



Наталья Викторовна учила Ирину Пегову географии Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Пегова старается не забывать родную школу и всячески помогать ей. Например, на юбилей актриса подарила большой телевизор, регулярно присылает цветы на день рождения классной руководительницы. Да и на важные мероприятия учебного заведения тоже всегда старается приезжать.



Известие о присуждении Пеговой звания народной артистки России было для учителей школы важным событием, поскольку многие переживают за актрису как за собственную дочь.



— У нас такие чувства гордости и восторга были, их не передать словами. Ну, думаем, наконец-то. Потому что она этого заслуживала, как никто другой. Она проживает каждую роль и играет с таким воодушевлением. У нас вся школа радовалась. Как только узнали, то в школьном чате сразу сообщения с поздравлениями посыпались. Счастливы все, — говорит педагог.

А это родная сестра Ирины Татьяна, она работает в школе заместителем директора Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Учителя считают, что судьба актрисы сложилась именно так в том числе и благодаря ее семье. Мама актрисы, Вера Александровна, до сих пор посещает школу и помогает ей. Мы встретились с ней.



По словам Веры Александровны, с детства дочь к статусу актрисы не тяготела, а рвалась стать певицей. Мечты об этом у Ирины появились со второго класса.



— У нас бабушка в деревне жила, в Тупике (село в Рязанской области. — Прим. ред.), дети туда обычно на всё лето уезжали. Ира овец ходила пасти и песни всегда пела. Окончила школу музыкальную, дома у нас пианино было, и дети между собой концерты устраивали. Одна играла, вторая стихи читала, — вспоминает Вера Александровна.



Ирина со своей мамой Верой Александровной Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Когда подошло время к поступлению в университет, мама хотела, чтобы дочь училась в политехническом институте. К тому же в Выксе был филиал, где можно было пройти подготовительные курсы. Но в конечном итоге Ирина решила следовать за мечтой.





— Прошла подготовительные, сдала всё, можно сказать, уже поступила, а потом пошла в театральный. Сказала мне: «Я для тебя экзамены сдала и поступила, но пойду в театральный». Мне, конечно, хотелось, чтобы она в политех шла. Тем более так далеко от дома уехала. Да и мы слышали, что в театре всё по блату — все свои да наши. А мы кто? Рабочие. Но если ей это нравится, если работа приносит ей удовлетворение, то сейчас, я, конечно, уже рада. Сначала как-то с опаской всё воспринимала, а сейчас все новые спектакли смотрю.



У Пеговой старшей тоже есть личный топ фильмов, где снималась дочь. Больше всего ей нравится фильм «Подруга особого назначения», где Ирина сыграла роль секретарши Вари Лаптевой. Также мама очень любит картину «Комиссарша и старое ружье». Но, как призналась женщина, все остальные фильмы с Ириной тоже в ее сердце, ведь там снимается дочь.



— Но я и критик неплохой. Я могу всё сказать в глаза, например, что ее плохо одели. Она мне говорит: «Мама, но я же не сама одеваюсь. Как одели, так и снимаюсь». Но когда мне сказали, что Ира народной артисткой стала, я сразу расплакалась. Мне это старшая дочь сообщила, она плачет, и я вместе с ней. Это очень приятно, такой вершины достигла. Очень горжусь ей. Мне потом многие сразу поздравления писали, коллеги бывшие, сказали, что это и моя заслуга. Я говорю: «Ну теперь надо работать для себя». А она смеется: «Почему для себя? Для народа!» А я ответила: «Для народа ты Вареньку сыграла». Ее так и звали все потом, спрашивали меня в деревне: «А Варенька-то у вас приехала?»



Фильм «Варенька» вышел в 2006 году. Ирина Пегова сыграла там главную роль. Картина повествует о молодой девушке, столкнувшейся с неудачами и пытающейся начать новую жизнь в чужом городе. По сюжету героиня всё же встречает там свою любовь.



Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











По словам Веры Александровны, с приходом известности к дочери ее собственная жизнь совсем не поменялась. Говорит, она самый обычный человек. Люди знают ее в первую очередь по трудовым заслугам на заводе (Вера Александровна долго работала на Выксунском металлургическом заводе), а потом уже как маму народной артистки России.



Да и сама Ирина остается душевным и простым человеком, который любит простые радости. Она нередко приезжает на малую родину, встречается с друзьями и одноклассниками. Больше всего в родном крае Ирине нравится приезжать в семейный загородный дом, отдыхать в бане, собирать ягоды и наслаждаться свежим воздухом.



Дочь очень похожа на знаменитую маму

Пронзительный взгляд и небесный цвет глаз Татьяна точно унаследовала от звездной матери Источник: Ирина Пегова / T.me











Пегова не только хорошая дочь, но и мама. У нее уже взрослая дочь Татьяна. Они очень близки. Недавно актриса выложила в соцсети несколько общих фотографий — поклонники не сразу смогли понять, кто есть кто.



Татьяна — дочь Ирины Пеговой и актера Дмитрия Орлова, который снимался в фильмах «Брат-2» и «Сестры». Познакомились Ирина и Дмитрий на кинофестивале. «Я включил все свои турбины, и в тот же вечер мы оказались вместе», — в свое время разоткровенничался Орлов на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Брак звездного союза продержался восемь лет.



В интервью журналу Star Hit Орлов заявлял, что не жалеет о разводе: «Я отдыхаю от этих отношений, слава богу, они закончились! Сейчас — на расстоянии — я чувствую, что Ира, которая три года терроризировала меня, немного растеряна. Теперь некому показывать свой тяжелый характер». После расставания между актерами остались натянутые отношения. Орлов обвинял Пегову в краже денег и пытался добиться того, чтобы дочь Таня жила с ним.

Сама Пегова не очень любит распространяться о бывшем муже и новых отношениях. Однако о Татьяне актриса рассказывает с удовольствием. У них даже был совместный опыт съемки в картине «Восьмерка» Алексея Учителя.



— Мне нравится, что дочь не зубрилка, у нее хорошая память, она умеет анализировать. Математика хорошо дается, у меня такого нет. На данный момент она миллион предпочтений уже сменила — от ветеринара до артистки цирка и юриста. Из последнего — маркетолог. Я даже не знаю толком, чем они занимаются. Но, по моим ощущениям, Таня будет актрисой. И если я увижу, что у нее получается, есть талант, то буду счастлива. А еще лучше, если она станет моей коллегой и партнершей в кадре или на сцене, — поделилась тогда Пегова с журналистами StarHit.

