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В Новосибирске произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить» — видео

Всех животных удалось спасти

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Инцидент произошел в Дзержинском районе

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В Дзержинском районе Новосибирска 22 января произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Кадры с места возгорания опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Огонь перекинулся с соседнего участка и частично уничтожил помещения, в которых ранее находились животные, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

В телеграм-канале уточнили, что всех животных удалось спасти.

Ранее в Новосибирске загорелся частный дом на улице Инской. Неподалеку от места ЧП оказалась корреспондент НГС Анна Богданова. По ее словам, спасатели не могли добраться до адреса из-за узкого проезда к дому.

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