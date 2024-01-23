В Новосибирске произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить» — видео

В Дзержинском районе Новосибирска 22 января произошел пожар в приюте для животных «Хочу жить». Кадры с места возгорания опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Огонь перекинулся с соседнего участка и частично уничтожил помещения, в которых ранее находились животные, — говорится в посте.
В телеграм-канале уточнили, что всех животных удалось спасти.
Ранее в Новосибирске загорелся частный дом на улице Инской. Неподалеку от места ЧП оказалась корреспондент НГС Анна Богданова. По ее словам, спасатели не могли добраться до адреса из-за узкого проезда к дому.