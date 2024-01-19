На улице Инской загорелся частный дом — пожарные пробирались к нему по узкому проезду

В Новосибирске загорелся частный дом на улице Инской. Неподалеку от места ЧП оказалась коррспондент НГС Анна Богданова. По ее словам, спасатели не могут добраться до адреса из-за узкого проезда к дому.
— На месте автомобиль реанимации, пожарные, полиция. Спасатели не сразу смогли добраться до адреса на автомобиле: проезд слишком узок, — сообщает наш корреспондент.
В МЧС сообщили о том, что выехали на место пожара в 11:56. Остальная информация уточняется на момент публикации.
К 12.15 пожарные смогли добраться до горящего дома, они приступили к тушению огня, сообщила Богданова.
Обновлено в 13:04. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 250 квадратов, снята угроза распространения огня на соседние здания.
Накануне в помещении школы на ул. Революции произошел пожар, погиб один человек.