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Тема дняНовосибирцев перепугали фейковые угрозы
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На улице Инской загорелся частный дом — пожарные пробирались к нему по узкому проезду

На месте также заметили реанимацию и полицию

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Пожар заметили около полудня

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В Новосибирске загорелся частный дом на улице Инской. Неподалеку от места ЧП оказалась коррспондент НГС Анна Богданова. По ее словам, спасатели не могут добраться до адреса из-за узкого проезда к дому.

— На месте автомобиль реанимации, пожарные, полиция. Спасатели не сразу смогли добраться до адреса на автомобиле: проезд слишком узок, — сообщает наш корреспондент.

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Проезд к месту пожара был непростым

Видео: Анна Богданова

В МЧС сообщили о том, что выехали на место пожара в 11:56. Остальная информация уточняется на момент публикации.

К 12.15 пожарные смогли добраться до горящего дома, они приступили к тушению огня, сообщила Богданова.

Обновлено в 13:04. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 250 квадратов, снята угроза распространения огня на соседние здания.

Накануне в помещении школы на ул. Революции произошел пожар, погиб один человек.

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