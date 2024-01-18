«Мам, извини, мы забыли взять портфели»: детей экстренно эвакуировали из гимназии №10 - онлайн с ЧП

— Дым, как будто пошел из подвала. Мы сидели, почувствовали странный запах. Смотрим, прям из-под пола пошел черный дым. Разом пошел дым на первом этаже в одном крыле, задымление в холе. Объявили тревогу, детей схватили, раздетыми вывели. Хорошо, что мы близко к театру, помогли. Версий не знаем, — рассказала НГС учительница Валентина Геннадьевна.