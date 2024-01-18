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ЧП в гимназии № 10Онлайн-трансляция

«Мам, извини, мы забыли взять портфели»: детей экстренно эвакуировали из гимназии №10 - онлайн с ЧП

В пожаре было задымление

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Сегодня, 18 января, в Новосибирске в гимназии № 10 в тихом центре произошло ЧП. Пар поднялся высоко над зданием, учеников вывели на улицу.

НГС в режиме онлайн рассказывает о происшествии.

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— Дым, как будто пошел из подвала. Мы сидели, почувствовали странный запах. Смотрим, прям из-под пола пошел черный дым. Разом пошел дым на первом этаже в одном крыле, задымление в холе. Объявили тревогу, детей схватили, раздетыми вывели. Хорошо, что мы близко к театру, помогли. Версий не знаем, — рассказала НГС учительница Валентина Геннадьевна.

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Ученики выбегали из школы кто в чем — эвакуировались достаточно быстро. Сообщают очевидцы.

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— Мам, извини, мы забыли взять портфели, — передает мама ученика Семена.

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Детей эвакуировали, некоторые из них были без курток

Детей эвакуировали, некоторые из них были без курток

Пожар, по данным одного из учителей, случился в подсобном помещении

Пожар, по данным одного из учителей, случился в подсобном помещении

На месте возгорания работают пожарные

На месте возгорания работают пожарные

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По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», к месту пожара подвозят автобусы для обогрева эвакуированных.

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Корреспондент НГС позвонила в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с задымлением в гимназии № 10. Оперативно прокомментировать инцидент в администрации города не смогли.

— Информацию уточняем, — заявил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

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Дети собрались в здании театра

Дети собрались в здании театра

В «Красном факеле» сейчас толпы детей, их уже начали забирать домой родители. В здании и на улице много детей без верхней одежды.

Внутри стоят дети

Внутри стоят дети

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Внутри, передает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», у детей была паника, судя по кадрам, коридор заполнил дым.

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Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

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Дети говорят, что загорелась комната с оборудованием

Школьники рассказали журналисту НГС Виктору Бобровникову, что загорелась комната с оборудованием около актового зала. Некоторые ученики были без верхней одежды.

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Видео: Виктор Бобровников / NGS.RU

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— Что-то случилось в подвале, оттуда дым, забрал брата из продленки, мы дома, с нами всё хорошо, — рассказал ученик 5-го класса Семен.

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Уроки отменили

Все уроки в школе сегодня отменили и в первой, и во второй смене. Передают очевидцы.

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Один из учителей сообщил журналисту Виктору Бобровникову, что все дети выведены из здания гимназии.

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Видео: Виктор Бобровников

На месте работают сотрудники МЧС. Они заходят в подвал дома.

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Загорелось подсобное помещение

Как передает с места события журналист НГС Виктор Бобровников, один из учителей гимназии сообщил, что загорелось подсобное помещение, где размещаются охранники.

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Директор гимназии № 10 Юлия Безмельницына не смогла оперативно прокомментировать ЧП в школе.

— Сейчас работают пожарные, чуть позже, — сказала она в телефонном разговоре с журналистом НГС.

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Читатели НГС присылают фотографии с места пожара. Рядом можно увидеть толпу школьников.

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Детей из школы эвакуировали, как рассказали НГС в пресс-службе театра «Красный факел», школьников решили принять в помещении театра. Двери открыли для всех, потому что неизвестно, смогут ли дети вернуться в учебное учреждение.

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Видео: Виктор Бобровников

В гимназии № 10 дым идет из подвала. На месте работает наш корреспондент Виктор Бобровников.

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ЧППожарШкола
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