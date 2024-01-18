«Мам, извини, мы забыли взять портфели»: детей экстренно эвакуировали из гимназии №10 - онлайн с ЧП

— Дым, как будто пошел из подвала. Мы сидели, почувствовали странный запах. Смотрим, прям из-под пола пошел черный дым. Разом пошел дым на первом этаже в одном крыле, задымление в холе. Объявили тревогу, детей схватили, раздетыми вывели. Хорошо, что мы близко к театру, помогли. Версий не знаем, — рассказала НГС учительница Валентина Геннадьевна.
Поделиться
Ученики выбегали из школы кто в чем — эвакуировались достаточно быстро. Сообщают очевидцы.
Поделиться
— Мам, извини, мы забыли взять портфели, — передает мама ученика Семена.
Поделиться
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», к месту пожара подвозят автобусы для обогрева эвакуированных.
Поделиться
Корреспондент НГС позвонила в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с задымлением в гимназии
— Информацию уточняем, — заявил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Поделиться
В «Красном факеле» сейчас толпы детей, их уже начали забирать домой родители. В здании и на улице много детей без верхней одежды.
Поделиться
Внутри, передает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», у детей была паника, судя по кадрам, коридор заполнил дым.
Поделиться
Дети говорят, что загорелась комната с оборудованием
Школьники рассказали журналисту НГС Виктору Бобровникову, что загорелась комната с оборудованием около актового зала. Некоторые ученики были без верхней одежды.
Поделиться
— Что-то случилось в подвале, оттуда дым, забрал брата из продленки, мы дома, с нами всё хорошо, — рассказал ученик
Поделиться
Уроки отменили
Все уроки в школе сегодня отменили и в первой, и во второй смене. Передают очевидцы.
Поделиться
Поделиться
Один из учителей сообщил журналисту Виктору Бобровникову, что все дети выведены из здания гимназии.
Поделиться
На месте работают сотрудники МЧС. Они заходят в подвал дома.
Поделиться
Загорелось подсобное помещение
Как передает с места события журналист НГС Виктор Бобровников, один из учителей гимназии сообщил, что загорелось подсобное помещение, где размещаются охранники.
Поделиться
Поделиться
Директор гимназии № 10 Юлия Безмельницына не смогла оперативно прокомментировать ЧП в школе.
— Сейчас работают пожарные, чуть позже, — сказала она в телефонном разговоре с журналистом НГС.
Поделиться
Читатели НГС присылают фотографии с места пожара. Рядом можно увидеть толпу школьников.
Поделиться
Детей из школы эвакуировали, как рассказали НГС в пресс-службе театра «Красный факел», школьников решили принять в помещении театра. Двери открыли для всех, потому что неизвестно, смогут ли дети вернуться в учебное учреждение.
Поделиться
В гимназии № 10 дым идет из подвала. На месте работает наш корреспондент Виктор Бобровников.
Поделиться