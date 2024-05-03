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Страна и мир мнение «Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги

«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги

Рассказываем, что говорили злоумышленники и как можно с ними бороться

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Мошенники могут начать грубить, чтобы запугать свою жертву и заставить делать всё, что они говорят

Более 19 миллионов российских пользователей Android-смартфонов стали жертвами хакеров за первые три месяца 2024 года, говорят эксперты по безопасности. Самой популярной схемой остается «звонок сотрудника банка», но представляться злоумышленники могут кем угодно. И естественно, они говорят очень убедительно. Своим опытом общения с телефонными аферистами поделилась журналист NGS42.RU Анастасия Ильина.

— Я всегда беру трубку, даже когда звонят с незнакомых номеров, — специфика работы. Бывает, что некоторыми собеседниками оказываются мошенники. Мне уже звонил «капитан полиции», а недавно меня пытались развести «сотрудник мобильного оператора» и «представитель "Госуслуг"». Причем один из них был настолько груб и нагл, что перезвонил с угрозами. Но обо всем по порядку.

Недавно я заболела и лежала с температурой больше 38 градусов, когда мне позвонил неизвестный и приятным голосом сообщил, что он «оператор "Госуслуг"». Он поинтересовался, не пыталась ли я поменять в личном кабинете свой телефон и как давно в принципе заходила на «Госуслуги». Далее он спросил, принадлежит ли мне такой-то номер и не теряла ли я паспорт. Поскольку мне было не очень хорошо, на все вопросы я отвечала либо да, либо нет, чем явно вводила в ступор «оператора» — после этого наступало молчание секунд на 5–10.

На всех аккаунтах и мессенджерах у меня стоит двухфакторная аутентификация (всем советую!). «Оператор» поинтересовался, приходил ли мне код, и, получив отрицательный ответ, явно замешкался. Видимо, в этот момент мой аккаунт пытались взломать и надеялись, что я скажу код. Не прокатило, и они пошли по другой схеме.

— У вас стоит контрольный вопрос.

— Да.

— Он такой-то (в целях безопасности я не буду его озвучивать. — Прим. ред.)?

— Да.

Оператор явно не был готов к тому, что я просто подтвержу свой контрольный вопрос, а не буду отвечать на него. Поэтому после долгой паузы он всё также любезно сообщил, что ему нужно какое-то время, чтобы якобы восстановить мне доступ к «Госуслугам». По его словам, после попытки взлома меня заблокировали, чтобы предотвратить утечку данных. А услышав, что мне некогда и вообще прощайте, выдал целую тираду.

— Я понимаю, что наш звонок мог застать вас в неудобное время и в неудобном месте, но это крайне важно и от этого зависит ваша безопасность. Вы же понимаете, что если кто-то завладеет вашими данными с «Госуслуг», они могут делать всё что угодно, получить доступ ко всей важной информации. Вы же не хотите, чтобы ваши данные попали к мошенникам и вы лишились всего, чтобы на ваш паспорт оформили кучу кредитов? Я сейчас переключу вас на робота Макса, вам нужно делать всё, что он говорит, чтобы обезопасить себя. Это крайне важно, — проникновенным голосом говорил неизвестный.

Наверное, на это можно купиться. Ведь мошенник спекулировал на чувстве безопасности, манипулировал эмоциями и страхами. Как сейчас модно говорить, вел себя как типичный абьюзер. После этого я не стала дожидаться «робота Макса», а зашла на «Госуслуги» и пожаловалась на звонок от мошенника. Да, там есть такая функция: нужно написать номер, с которого звонили, и коротко описать ситуацию или схему мошенничества — «звонок из банка», «сотрудник полиции» или просто «мошенник». После этого номер должны заблокировать.

«Оператору "Госуслуг"» я могу сказать спасибо, что он хотя бы не хамил. За пару недель до этого мне позвонил якобы представитель мобильного оператора.

— Анастасия Евгеньевна, хочу вас уведомить, что через три дня заканчивается договор на использование вашего номера телефона и СИМ-карты. Вас уведомляли, вы должны были получать оповещения и предупреждения в личном кабинете, по почте и в СМС, если этого не было, это не снимает с вас ответственности, — очень напористо начал говорить мужчина на том конце провода, даже не давая вставить слово.

Потом он продолжил:

— Через три дня ваша СИМ-карта будет заблокирована и вы не сможете совершать с ней никаких операций. В дальнейшем номер может быть продан, и человек получит доступ ко всем аккаунтам и прочему, поскольку ему будут приходить все коды. Вы же не хотите такого? Мы можем прямо сейчас продлить ваш договор.

Чувствуете опять манипуляцию на страхе? Уже в этот момент можно со 100%-й уверенностью говорить, что это мошенник, ведь настоящие операторы никогда не запугивают, а лишь сообщают новости, например о тарифах. И то подобные информационные звонки были лет пять назад, а сейчас канули в Лету.

Когда я сообщила звонившему, что меня не интересует «продление договора», злоумышленник стал очень груб.

— Ты что, дура? Ты не сможешь перезаключить договор в офисе. Тебе не помогут. Договор можно продлить только сейчас через меня, иначе номер будет заблокирован. Ты этого хочешь?

Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому я сбросила звонок. Но мошенник оказался крайне настойчив и перезвонил уже с угрозами.

— Ты кем себя возомнила, принцесса? Ты что думаешь, мы тебя не найдем? Да мы тебя из-под земли достанем. Красотка, что ты о себе думаешь?! Ты думаешь, что ты принцесса?! — разъяренно орал в трубку мужчина.

После очередного сброса звонка пришлось заблокировать номер.

После этого я обратилась к своему оператору и поинтересовалась, действительно ли есть какая-то необходимость продлевать договор на использование СИМ-карты. Как и следовало ожидать, мне сказали, что никаких договоров продлевать не нужно и мне звонили мошенники. Они рассчитывают, что в процессе разговора жертва потеряет бдительность и либо назовет банковские данные, либо ее убедят перечислить деньги. Оператор связи попросил предупредить всех знакомых.

Если у вас возникают сомнения, говорите вы со злоумышленником или с реальным сотрудником полиции / банка / оператора мобильной связи, можно приехать в отделение или позвонить туда, где якобы работает звонивший, и уточнить, действительно ли он тот, кем представился.

Но мой личный совет, как не попасть на удочку мошенников — просто класть трубку и не продолжать разговор. А еще очень полезно установить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Да, это может быть неудобно, поскольку каждый раз нужно подтверждать, что это вы заходите в аккаунт. Но зато убережет от неприятных ситуаций.

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