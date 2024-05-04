«Мам, он невоспитанный просто»: сибиряк зарезал жену на глазах у детей — она отказалась вернуться к нему после 12 лет тирании

Роза Кирикеева решилась уйти от мужа-абьюзера спустя 12 лет издевательств. Но едва женщина начала новую жизнь, была убита Источник: предоставлено семьей Розы Кирикеевой, источник НГС











В пятницу, 3 мая 2024 года Новосибирский районный суд арестовал 43-летнего Константина Жидких. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве собственной жены, которое произошло 19 апреля в селе Яркове. За скупыми строчками обвинения — не пьяная «бытовуха», а трагедия длиной в 12 лет. По словам близких, все эти годы Жидких помыкал женой, издевался над ней, избивал ее старших детей и в буквальном смысле был в собственном доме богом и господином. А когда женщина наконец решилась уйти, зарезал ее на глазах у собственных детей.



Заколдованная Роза

— Посмотрите, какая она красивая, — говорит сестра Розы Махабат, показывая совместное фото на своем телефоне. — Это она в первый раз сделала ресницы, он ведь запрещал ей даже краситься. Она сделала маникюр. Остригла по плечи волосы — он заставлял ее носить длинные, до пояса. Она купила себе новую одежду… только надеть ее ни разу не успела.



С маленького дисплея застенчиво улыбается молодая (ей не дать ее 37 лет и не догадаться о пятерых детях, постоянном тяжелом труде и большом хозяйстве) Роза Кирикеева. Чуть раскосая, с нежной полуулыбкой и огромными в окружении новых ресниц глазами.

19 апреля к ней приехал ее муж Константин Жидких — мириться и звать Розу назад, в семью, под свод тяжких, подчас невыполнимых правил, как религиозных, так и его собственных. Но на просьбы и требования вернуться она ответила отказом. И тогда мужчина, по версии следствия, достал свой последний аргумент — нож.

В доме, где снимала квартиру Роза, до сих пор лежат ее распечатанные фотографии. Те, на которых есть Константин, ее близкие почему-то забирать не стали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С Константином молодая женщина познакомилась 12 лет назад, когда ей было 25. За плечами — прежние отношения, которые после рождения двоих сыновей закончились разрывом. О первом муже старшей дочки Анна Кирикеева отзывается как о «хорошем русском мальчике» — ей есть, с чем сравнивать. Константин Анне сразу не понравился. Сначала тем, как относился к маленьким пасынкам. Затем — тем, как влиял на саму Розу.

— Он на старших детей, которые не его, сильно кричал, — говорит она, поджав в тонкую линию губы. — При мне ударил моего младшего внука Игоря (имена детей здесь и далее изменены. — Прим. ред.). Он тогда маленький был, 4 года. Я как раз на кухне баурсаки пекла и услышала. Говорю Константину: ты зачем? Он отвечает, что Игорь не слушается. Ну, конечно, я, как бабушка, схватила скалку и начала Константина в ответ долбить. Нервы не выдержали.

Со стороны пара казалось образцовой семьей. Двое старших детей Розы, трое своих. Что происходило в доме, знали только самые близкие Источник: предоставлено семьей Розы Кирикеевой











Случай оказался не единичным. Забирая детей на каникулы, Анна видела, что Дима и Игорь буквально синие от побоев. Спрашивала дочь, куда она смотрит, и получала ответ, что Константин учит мальчиков боксу. И все не понимала, что ее красивая, умная, трудолюбивая и хозяйственная дочка находит в новом парне — безработном одноногом инвалиде, который предпочитал вместо работы полеживать на диване, в то время как Роза зарабатывала деньги, воспитывала сначала старших мальчишек, а потом и совместных с Константином детей, и в одиночку занималась всей домашней работой.



— Тогда я не знала таких слов… Домашний тиран, да? — женщина бросает быстрый взгляд на младшую дочь. — Сейчас я понимаю, кто он был: абьюзер. Хотел, чтоб она его обслуживала, обхаживала, чай ему в постель приносила, а он только лежал на диване и деньгами распоряжался. Роза спокойная, уравновешенная, смиренная даже. Нет у нее такого характера, как у меня. И мы переругались из-за этого человека.



Все, кто рассказывает о Константине, утверждают: он умный, хитрый, лукавый. Говорит всегда то, что хотят от него услышать, и так гладко, что невольно ему веришь. Долгое время семья подозревала, что муж Розы — человек образованный, может быть, даже философ. Потом уже узнали: Костя даже школу с трудом окончил. Еще ребенком он баловался на железной дороге, попал под поезд и потерял ногу. Зато научился ловко управляться с протезом и, что хуже, с жалеющими его женщинами.

В Яркове Роза быстро нашла работу санитаркой в больнице и записалась на обучающие курсы для маникюрных мастеров — хотела восстановить квалификацию. Но не успела Источник: предоставлено семьей Розы Кирикеевой











Роза и Константин ездили по всей Западной Сибири, но места не находили нигде. Вернувшись из Кузбасса в Новосибирскую область, семья, в которой уже появились и совместные дети, вроде бы начала обживаться. Купили благоустроенный дом с центральным отоплением, развели огромное хозяйство: 75 баранов, двух коров и без счету птицы — кур, уток и гусей. Со скотиной и огородом, по словам Анны и Махабат, Розе помогали только дети.



— 6 лет они прожили в Павловке. Роза работала в больнице, маникюр научилась делать, секретарем была на выборах. Такая видная девка, красивая, очень общительная. Она поступила учиться на технолога, но не доучилась, — говорит Анна Абрамовна. — Ей же «нельзя» было. Можно — только дом, дети и он. А краситься нельзя, веселиться нельзя, даже с нами он общение ограничивал. Как ни приеду помочь ей, поругаемся из-за него.

Я слышала, как он говорил с Розой: «курица тупая, закрой свой рот». Анна Кирикаева, мать Розы

— Пыталась ей говорить: доча, почему же курица — это ты, если ты весь дом тащишь на себе, а он не делает ничего? Она в ответ: «Мам, он невоспитанный просто», — говорит она.



Все 12 лет Роза Кирикеева так же спокойно и покорно, как и делала все остальное, рожала Константину детей. Сначала дочку, затем сына, потом — еще одного.



— Он же такой «верующий» человек был, — зло говорит Анна Абрамовна. — Аборт же — великий грех, предохраняться — тоже грех. Хочешь, не хочешь, ложись с ним в постель и рожай потом. Я б еще поняла, если б он был из другой страны, где законы другие, но он-то русский.

Во время почти всего разговора Анна Абрамовна плачет. Своих пятерых детей она всегда учила, что они — будто кулак. Теперь у этого кулака отняли большой палец — самую старшую дочь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Из Чистоозерного района семья переехала в Омскую область — не то подальше от многочисленных и чрезвычайно озабоченных ее судьбой родственников Розы, не то прочь от соседей, которые все более явно жалели женщину и все более косо смотрели на ее мужа. Роза, кажется, этого не хотела, но ослушаться мужа, как всегда, не посмела.



— Он скажет ей: «Роза, пойдем» — Роза встала и пошла. Как под гипнозом, понимаете? — Анна Абрамовна описывает очередной переезд дочери, и глаза у нее наливаются слезами.

Роза погибла 2 недели назад, но кажется, осознать ее страшную смерть мама, сестра и братья, не говоря уже о детях, не могут до сих пор Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В этот момент Махабат, которая до того стояла за кадром, готовая то ли вступить в разговор, то ли поддержать маму, не выдерживает сама. Она стремительно выходит в проходную комнату, отворачивается к окошку и глухо, страшно рыдает.

Оттепель

В начале января Роза приехала на день рожденья брата Руслана и неожиданно для родни разрыдалась и попросила помочь ей уйти от мужа-тирана. Брат забрал ее в считанные дни — так быстро, что если Константин и хотел отговорить жену, просто не успел. Очень скоро Роза начала обживать маленькую квартирку в доме на четыре семьи на улице Советской.

Жилье совсем не похоже на роскошный особняк: тесные сени, небольшая кухня да две крошечные комнатки. Проходная кажется более просторной, но это оттого, что мебели в ней почти нет. В дальней стоит двухъярусная кровать, рядом — маленький письменный стол, где дети делали уроки, платяной шкаф. Вторую кровать так собрать и не удалось: убегая от мужа, Роза захватила не все вещи, а тот за 4 месяца так и не удосужился передать ей забытые детали. Так что младшие дети спали на кроватях, старшие и их мама — на матрасах.



Роза устроилась санитаркой в больницу и записалась на обучающие курсы для маникюрных мастеров — хотела повысить квалификацию. Зачислила старших детей в школу, а младших — в детский сад, присматривалась к участкам под съем побольше, чтобы было где развести огород и домашнюю скотину. Мечтала взять ипотеку на однушку в Новосибирске: Дима уже учится в Новосибирске, а скоро поступать и Игорю. Наряжалась, снимала смешные тиктоки и наконец без надзора общалась с мамой, братьями и сестрами. Но Константин, в отличие от Розы, считал, что у них все впереди.

Константин очень хотел вернуть жену. Сначала посылал ее сотни сообщений, состоящих из признаний в любви и эмодзи. Потом перешел к более серьезным аргументам Источник: предоставлено семьей Розы Кирикаевой











Махабат, которая хранит телефон покойной старшей сестры у себя, показывает журналистам чат: Константин пишет длинные сообщения, то увещевая жену вернуться, то оскорбляя ее. Роза в ответ отмалчивается или — редко — односложно отвечает.



Однажды Константин даже приехал в Ярково, пожил несколько дней, но затем исчез, вернулся в Омскую область. 19 апреля он приехал снова. В новенькой, с иголочки черной одежде, с пакетом в руках.

Ленточки

— Я видела его в тот день, — очень сухо говорит Махабат. — Она стояла у шкафа, он — стоял перед ней на коленях и обнимал за бедра.



В отличие от матери она не называет мужа покойной сестры по имени, только «он». И еще «убийца».

В ту пятницу она поехала в соседнюю деревню, а младшую дочку оставила на Розу. Когда приехала забирать девочку, перепуганную поведением внезапно приехавшего дяди Кости, обратила внимание на сестру: Роза выглядела абсолютно спокойной, даже умиротворенной. Махабат успокоилась, но все же позвала ее вечером помыться и переночевать вместе с детьми у себя дома и отправилась топить баню.

Махабат примчалась спасать сестру, но опоздала на считанные минуты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Потом еще раз позвонила сестре, уже по просьбе Анны Абрамовны — мама ужасно волновалась за Розу. Та попросила приехать за ней на машине минут через 15–30.



Через 11 минут Махабат позвонила ее собственная дочь, которая пошла гулять и встретила свою двоюродную сестру Настю.



— Она кричит: «Мама, мне Настя говорит, что Костя тете Розе в шею нож воткнул. Я говорю: скажи, что это пранк. А она в ответ: нет, это не пранк, это правда». — Махабат рассказывает ровно и спокойно. Так же спокойно, как в тот вечер она посадила перепуганных девочек в машину и не тратя времени на возвращение домой поспешила к дому сестры.

Наталья Николаева, или, как ее называют все соседи, тетя Наташа попыталась вмешаться в ссору почти уже бывших супругов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В этот момент, привлеченная криками из-за стенки соседка Розы Наталья Андреевна начала звонить хозяевам соседней квартиры, чтобы те помогли квартирантке утихомирить разбушевавшегося жильца.



Пожилая женщина вышла во двор, чтобы приструнить Константина, и увидела, что Роза лежит на земле у калитки. Сверху на нее навалился муж. И оба были в крови.



— Тут все в крови было: дверь в крови, кресло в крови… Тут все — кровь, — говорит Наталья Андреевна. — Роза лежала ногами к воротам, волосы распущенные были. Всегда с хвостиком ходила, а тут — распущенные. И кровь.



Перепуганная женщина спряталась за собственные двери: побоялась, что обезумевший мужчина зарежет и ее. Но у Константина уже появилась другая цель.

— Я побежала от машины, наклонилась за доской, а он стоял на бордюре. Я увидела, что он весь в крови, и поняла, что все это — правда. Закричала ему: «Что ты сделал, урод?» — по-всякому ему кричала. А он шел ко мне и нож прятал за ногу, — говорит сестра погибшей Розы. — По переходу шел наш сосед Тахир, хозяин квартиры, и он закричал: «Беги, Махабат, у него нож!» Я подняла голову, а он на меня с этим ножом бежит. И никогда в жизни я так не боялась.

Теперь Настю возит в школу тетя, а бабушка ищет ей и ее маленьким братьям психолога. Опекать детей Розы будет Махабат Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В руках у соседа был большой обрезок тяжелой металлической трубы — внушительное оружие против ножа, так что Константин, по словам Махабат, предпочел скрыться. А женщина открыла калитку и увидела тело своей сестры.



— Она была почему-то босая, даже видно следы от ног, как они по земле волочились, и всюду кровь. Я не понимала, что происходит, у меня истерика началась. Я начала ее качать, как бы я училась на медсестру, начала ее по щекам бить… А потом смотрю, что она холодная, — Махабат коротко вздыхает, а затем так же ровно продолжает рассказывать о страшном вечере.



Как полиция приехала раньше скорой помощи, как следователи долго осматривали двор и коридор, не пуская никого в дом. Как она все пыталась заставить маленьких племянников сидеть дома, пока не поняла: те боятся разлитой по полу маминой крови. Как отвозила их к себе домой, хотя полицейские сначала хотели отправить детей в приют. Как вдруг сообразила, что Константин может прийти и к ней домой, и вместе с соседом поехала искать его по деревне.

Константин сначала пытался сбежать с места преступления, затем нанес себе травмы. Они выглядели серьезно, но в итоге поправился мужчина всего за две недели Источник: источник НГС











Сосед мужчину и нашел. Константин успел уйти недалеко: повернул направо и спустился вниз к речке Туле. Там, на берегу, он не то попытался покончить с собой, не то, как считает Махабат, обезопасить себя от возможной мести. Но нашли его живым, и за две недели предполагаемый убийца поправился настолько, что его смогли отправить в СИЗО.



— Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июня 2024 года, — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.



Еще до этого, в больнице, он, по словам Анны Абрамовны и Махабат, дал показания, что набросился на жену из ревности, а нож взял у нее на кухне. Но потерявшие дочку и сестру женщины в это не верят.



— Этот нож — огромный тесак. Он бы просто не вошел в ее ящик на кухне. И потом, он был во всем новом, во всем черном, как будто на похороны, — говорит женщина. — А на утро, когда его увезли в больницу, нам позвонил следователь и сказал, что у него в кармане брюк нашли четыре похоронные повязки, которые кладут на лоб.

Четыре вот эти надгробные ленточки. Как будто на нее и на их общих детей Махабат, сестра Розы Кирикеевой

— Он планировал все это. Я думаю, он планировал, если не выйдет помириться, убить их всех, — решительно говорит Махабат. — И мы боимся, мы не хотим, чтобы он прикинулся дурачком и ушел в психушку от наказания. Потому что он очень хорошо умеет убеждать.



НГС направил запрос в следственный комитет, чтобы узнать те подробности уголовного дела, которые не помешают предварительному следствию, и рассказать их читателям.

