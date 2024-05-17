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Здоровье «Больше всех едят тощие женщины!»: читатели НГС отреагировали на рассказ эндокринолога о причинах ожирения

«Больше всех едят тощие женщины!»: читатели НГС отреагировали на рассказ эндокринолога о причинах ожирения

Одни новосибирцы согласились с доктором, другие заявили, что можно потолстеть, и будучи на диете

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Эндокринолог из Новосибирск рассказала, что ее раздражает в полных пациентках. Часть читателей ее мнение сильно обидело

Читатели НГС бурно отреагировали на рассказ эндокринолога о том, почему ее пациентки не худеют, хотя и говорят, что совсем ничего не едят. К материалу они оставили больше 200 комментариев, не все из которых смогли пройти модерацию: тема оказалось настолько острой, что остаться в рамках приличий вышло не у всех.

Часть новосибирцев согласилась с эндокринологом и устроила свой собственный фестиваль художественного фэтшейминга:

— Есть у меня одна такая знакомая, — поделился трям-брям, — жрет, как не в себя, на работу — только на такси, хотя там пешком минут 15, даже в магазин уже не ходит, доставка ведь есть. Зато постоянно причитает о том, что у неё всё плохо и никто её не любит.

— «Вы прям такая худенькая... Шо вы кушаете? — То же, что и вы, только на полведра меньше», — процитировал старый анекдот кулькулятр.

— Жир не возникает из воздуха, — категорично резюмирует Гость. — Даже если есть гормональный сбой, организм все равно в первую очередь тратит питательные вещества на поддержание жизни в себе любимом. Что не потратил — в «кладовку» на зaдницу. Просто надо уменьшить размер порций вдвое почти и суметь перестроить установки в голове. И двигаться больше, обязательно. И не будет лишнего веса.

Другие читатели сочли, что врач Ольга — непрофессиональна, а ее тон — оскорбительно резок:

— А вот у меня как раз на работе тощие женщины жрут больше всех, рот не закрывается. И подруга худющая без того, чтобы на ночь пожрать, спать не ляжет. Комплекция далеко не всегда зависит от питания, тысячу раз доказано, — возмущается авторизованный пользователь с набором цифр вместо ника.

— А почему она скрывается? Если такой «грамотный» врач, зачем анонимно советы давать? — подозрительно интересуется еще один пронумерованный читатель. — И что это за врач, которого пациенты раздражают? А как она по своим коллегам прошлась: «"нутрициологи", которые по образованию на самом деле кондитеры и сантехники». Неприятный персонаж.

— Я сама стройная, и никогда вес больше полутора килограмм не набирала, — поделилась гость. — А моя подруга клюет, как птичка, при этом вес лишний есть, — после вторых родов стала поправляться, и сделать ничего не может. Врачи говорят, это гормоны.

Часть читателей и вовсе решили, что такой текст повод поделиться своим успехом в нелегком деле похудения:

— Отказался от сладкого — сбросил 15 кило за 4 месяца без упражнений. Думайте, — похвастался еще один гость.

Другие комментаторы немедленно посоветовали ему провериться на онкологические заболевания, но это, похоже, от зависти.

Ранее НГС публиковал советы диетологов, которые рассказывали, как похудеть, не прибегая к физическим нагрузкам, и какие продукты могут помочь в этом.

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