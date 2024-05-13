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Политика Кто будет руководить Минобороны, Совбезом и Счетной палатой: главное о новом правительстве России

Кто будет руководить Минобороны, Совбезом и Счетной палатой: главное о новом правительстве России

Рассказываем о кадровых перестановках в высших эшелонах власти

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Вечером 12 мая Путин произвел кадровые перестановки

Вечером 12 мая стало известно о кадровых перестановках в высших эшелонах власти. Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру нового министра обороны — Андрея Белоусова, бывшего первого заместителя премьер-министра Михаила Мишустина. Белоусов должен заменить Шойгу, которого, в свою очередь, назначили новым секретарем Совета безопасности РФ. Появился новый руководитель и у Счетной палаты РФ — Борис Ковальчук, сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.


Рассказываем, что известно о новых руководителях в специальном материале.

Первый зам Мишустина и экс-помощник Путина


На должность нового министра обороны Владимир Путин предложил Андрея Белоусова — первого заместителя Мишустина, который ранее был помощником президента по экономическим вопросам. При этом сам Белоусов в армии не служил. Совет Федерации рассмотрит его кандидатуру 14 мая. Подробнее об Андрее Белоусове мы рассказывали в специальном материале.

12 лет пост министра обороны занимал Сергей Шойгу — он пробыл в кресле руководителя главного военного ведомства с 2012 по 2024 год. Он также не служил в армии и раньше занимал посты министра чрезвычайных ситуаций и губернатора Подмосковья.

Андрей Белоусов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций: «Главой Минобороны становится гражданское лицо, будет ли у него воинское звание — не главное».

Министра обороны на должность экс-главы ФСБ


Сергей Шойгу оставался без работы всего несколько минут: указом президента его назначили на должность секретаря Совета безопасности РФ. Это конституционно-совещательный орган, который готовит решения президента по вопросам обеспечения национальной обороны и защиты суверенитета России. Его председателем является Владимир Путин как президент России.

Должность секретаря с 2008 года занимал Николай Патрушев, который был директором ФСБ с 1999 по 2008 год. О новой должности Николая Патрушева пока неизвестно.

Сергей Шойгу

Энергетический топ-менеджер и сотрудник администрации президента

Также вечером 12 мая наконец стало известно о новом председателе Счетной палаты РФ — главного ведомства РФ, отвечающего за проверку федерального бюджета. Место оставалось вакантным с ноября 2022 года, когда бывший министр финансов Алексей Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты и ушел на работу в менеджмент «Яндекса».

Заменит Кудрина Борис Юрьевич Ковальчук — председатель правления «Интер РАО» (одна из крупнейших энергетических компаний в РФ. — Прим. ред.), в марте 2024 года назначенный заместителем руководителя контрольного управления Администрации президента РФ.


Отец Бориса Ковальчука — известный бизнесмен Юрий Ковальчук — был вице-президентом Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга в 90-х годах. Сейчас он является крупнейшим акционером банка «Россия».

Борис Ковальчук

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