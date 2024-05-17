Следователи заинтересовались возгоранием на свалке в Новосибирске — возбуждено дело

По версии следствия, возгорание повлекло загрязнение воздуха Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске возбудили уголовное дело после возгорания на полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



По версии следствия, возгорание «твердых бытовых расходов» произошло в результате нарушения эксплуатации полигона. Это повлекло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям.

— В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения экологического преступления, — сказано в сообщении. — В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Вечером 14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. Площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров, на месте работали бульдозеры и техника от МЧС. Открытый огонь на свалке потушен, на ней происходило глубинное горение. Его, по предварительным данным, будут тушить до конца недели.

