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Криминал Следователи заинтересовались возгоранием на свалке в Новосибирске — возбуждено дело

Следователи заинтересовались возгоранием на свалке в Новосибирске — возбуждено дело

Несколько дней назад в городе загорелся полигон

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По версии следствия, возгорание повлекло загрязнение воздуха

В Новосибирске возбудили уголовное дело после возгорания на полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, возгорание «твердых бытовых расходов» произошло в результате нарушения эксплуатации полигона. Это повлекло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям.

— В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения экологического преступления, — сказано в сообщении. — В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Вечером 14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. Площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров, на месте работали бульдозеры и техника от МЧС. Открытый огонь на свалке потушен, на ней происходило глубинное горение. Его, по предварительным данным, будут тушить до конца недели.

15 мая в прокуратуре сообщили, что после пожара на свалке руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление. Возбуждено административное дело.

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