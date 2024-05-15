«Глубинное горение»: мусорный полигон в Новосибирске собираются тушить до конца недели

Пожар начался вечером 14 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Региональные власти озвучили предварительные сроки тушения «Левобережного» полигона у Хилокского рынка в Новосибирске. По словам вице-губернатора Сергея Сёмки, на это может уйти до четырех дней.



— До конца недели планируем уложиться с тушением. Ситуацию осложняет глубинное горение полигона. Подчеркну, что это — предварительный прогноз, сегодня вечером будет уточненный, — сообщил НГС Сергей Сёмка 15 мая.



В региональном управлении МЧС подчеркивают: тушение полигона с момента ликвидации открытого пламени стало зоной ответственности местных властей, а не спасателей.



— В соответствии с федеральным законом задача по тушению свалок и полигонов возложена на органы местного самоуправления, а также на хозяйствующие субъекты данных объектов. Сотрудники МЧС привлекаются, когда существует угроза жизни и здоровью людей. При этом сейчас на полигоне задействованы три единицы техники и наши сотрудники, — сообщили НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.



По данным МУП «САХ», которое эксплуатирует полигон, в тушении задействованы 23 единицы техники: 5 бульдозеров, 2 экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и 3 пожарные машины МЧС, 3 поливочные машины и 8 самосвалов.



Напомним, свалка загорелась вечером 14 мая. Площадь пожара составляла 6000 квадратных метров. Чтобы потушить открытое пламя, сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как шла борьба с огнем.

