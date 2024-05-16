«Мы будем тут медленно погибать». Как люди живут и задыхаются рядом с горящей свалкой у Хилокского рынка

Пожарные и на следующий день проливали свалку водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мусорный полигон «Левобережный» горит третий день. Открытый огонь потушили, но местами всё ещё возникает пламя. Сотрудники МЧС на месте говорят, что возгорание ликвидируют в течение трёх-четырёх дней, а до тех пор жильцы близлежащих домов будут вынуждены задыхаться от едкого дыма. Корреспондент НГС пообщался с местными жителями, которые уже привыкли дышать несвежим воздухом, но не собираются мириться со своим положением.



Не по своей воле

Жильцы дома 25/1 по улице Малыгина помнят времена, когда территория мусорного полигона «Левобережный» выглядела иначе. Светлана Петровна живёт здесь с 1975 года. Большую часть жизни она проработала на местном кирпичном заводе.

— Никакого полигона не было. Тут была военная часть, кирзавод, автобаза. На месте, где сейчас находится полигон, была земля седьмого кирпичного завода, там вырабатывали глину, — вспомнила она. — Пока разрабатывался карьер, там было небольшое озеро. Росли берёзы, мы там собирали грибы и ягоды, ребятишки играли. Мужики ловили рыбу, на зайцев охотились. Раньше это было райское место, а теперь — ад.

Дом №25/1 — первый на пути столба дыма со свалки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У соседки Светланы Петровны тоже остались хорошие воспоминания из детства об этом месте — в конце 90-х жить на Малыгина было приятно. Ситуация менялась по мере увеличения размеров мусорного полигона.



— Где-то с 2015 года свалка уже была заметна визуально даже из-за забора. Потом она начала периодически гореть. Первый масштабный пожар тут произошёл летом 2015-го — тогда над нашими домами летал горящий мусор. С тех пор каждый год свалка горит. Наши семь жилых домов — это 80 квартир — попали в такое положение не по своей воле. Кто же знал, что здесь так будет? — говорит сибирячка.

«Это бомба замедленного действия»

Дом на Малыгина, 25/1 находится в нескольких метрах от полигона — при пожаре его жильцы первыми чувствуют едкий дым. Местные уже не рассчитывают на решение проблемы при помощи закрытия свалки. Они добиваются расселения домов.

— Лет пять–семь мы боремся с этим беспределом. У нас идут суды, экспертизы. Например, нам делали анализ крови — они показали превышение вредных примесей в 17 раз. Для суда нам нужны были повторные экспертизы, но нам запретили делать пробы в Новосибирске, Томске и Омске. Нам везде мешают. Мы судимся с мэрией, потому что именно во времена власти Анатолия Локтя весь этот беспредел начался, и именно он нас игнорировал. По его мнению, пенсионеры доживают здесь свой век, хотя расселить нас было бы гораздо выгоднее, — убеждена жительница дома.

Жильцы семи домов уже давно ждут расселения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На ликвидацию мусорного полигона здесь не надеются. Даже когда свалка не горит, неприятный запах преследует местных жителей.



— А толку-то его закрывать? Его никак не ликвидируют: там нет никаких труб для отвода газов, это бомба замедленного действия, которая рано или поздно бахнет. И вонь эта, как бы свалку не засыпали землёй, она никуда не денется. Всё равно ветер всё разносит. Здесь поможет только расселение, — продолжает возмущённая сибирячка.

Кроме дыма, неприятного запаха и мусора, живущие по соседству с «Левобережным» люди сталкиваются и с другими проблемами.

— Во-первых, это влияет на моральное состояние всех нас. Во-вторых, какое может быть у людей здоровье, когда они живут рядом с мусорным полигоном? В-третьих, это грызуны и насекомые — у нас очень много средств уходит, чтобы от них избавиться, — жалуется другая жительница дома.

На месте работают не только МЧС и прокуратура Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Два года назад ситуацией на Малыгина заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Жители помнят, что ситуация на какое-то время сдвинулась с мёртвой точки: все семь домов перед полигоном признали аварийными. Но местные уверены, что про них забывают сразу после очередной реакции главы СК.



— Расселение запланировали на 2031–2034 год, но из администрации пришло письмо, что в 2029-м мы должны снести дом за свой счёт. Когда ведётся разговор о городе, то все вспоминают Хилокскую улицу. А про Малыгина, которая первая принимает удар, все забыли. Но мы сдаваться не намерены. У нас выбора нет: либо мы будем тут медленно погибать, либо будем стучать им по затылку, чтобы шевелились. Останавливаться никто не будет, — заключила собеседница.

«Ассоциации с Чернобылем»

Заволакивает дымом не только дома на Малыгина — ветер разносит продукты горения по всему левому берегу. Ощущают удушливый запах и на Хилокской. Местная активистка Жанна Олейникова, администратор паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО», прошлой ночью вместе с детьми задыхалась от дыма в квартире.

— Я живу в шестиэтажке недалеко от Хилокского рынка и свалки. Вчера я даже не сразу поняла, что происходит: я вышла на кухню, увидела, что потемнело и подумала, что сейчас пойдёт дождь. Тут я выхожу на балкон и начинаю задыхаться. Смотрю на небо и понимаю — это не тучи, это дым, который так затянул небо, что аж потемнело. Стоило сделать один вдох, как сразу начинало резать горло. Я срочно закрыла все окна, но уже в течение часа вся квартира наполнилась дымом. У меня дома трое маленьких детей, двое из них аллергики. Они кашляли всю ночь и сегодня весь день кашель был аж до рвоты. В моей голове сразу возникли ассоциации с Чернобылем, потому что это выглядело как масштабная катастрофа, — вспоминает Жанна.

Едкий дым распространяется и на другие улицы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница дома №13 по улице Хилокской пришлось спасать своего ребёнка — у него случился приступ астмы.



— Вчера после горения полигона у нас всё было в дыму и из окна ничего не было видно, весь этот дым проникал к нам в квартиру. Так как ребёнок у меня астматик, к вечеру у нас начался приступ. И всю ночь мы провели с ингаляторами и лекарствами, чтобы как-то это всё купировать. При этом почему-то чиновники и МЧС всегда отчитываются, что угрозы населению нет. Но они рассматривают под угрозой лишь распространение огня, а о последствиях на улицах Малыгина и Хилокской никто не думает. Здесь проживает очень много людей, и даже здоровому человеку трудно перенести такое, — говорит Александра.

Виктория из дома №11 считает майский пожар на полигоне одним из самых крупных за всю его историю.

— Когда всё началось, меня дома не было. Я увидела, что там поднимается какой-то дымок и становится всё сильнее и сильнее. Я поехала домой и вижу, что свалка горит. Мне в салон через печку повалил дым. Я была на улице буквально несколько минут, но вещи полностью были в этом запахе. В квартире вообще было невозможно находиться — хоть закрытые окна, хоть открытые, — вспоминает сибирячка.

Большинству жителей Хилокской трудно дышать, когда горит свалка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Виктории присоединились ещё пять жильцов ближайших домов — все они жалуются на плохое самочувствие из-за дыма.



— Этот едкий дым влияет на астматиков очень, а здесь много таких детей. Бабушки тоже жалуются — им и так дышать тяжело, а дым их вообще губит. Раньше, когда я сюда только переехала, всегда несло мерзопакостной гнилью — а сейчас, видимо, принюхалась уже, — жалуется жительница Хилокской.

Жильцы домов на Хилокской планируют направить коллективную жалобу в прокуратуру, так как считают, что мусорный полигон мог загореться в результате поджога.

«Тушит время»

Около 12 часов дня 15 мая мусорный полигон был объят густым белым дымом. Спустя полчаса на одном из участков дым почернел — снова появился огонь. Сильный ветер периодически менял направление, и дымом охватывало разные части микрорайона. Пожарные работают на месте и проливают свалку, но водой подобные возгорания потушить невозможно.

— Площадь пожара — 2 тысячи квадратных метров. В настоящее время локализовано открытое пламя. Ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой. В работах по ликвидации задымления задействовано 30 сотрудников МУП «САХ». Специфика пожаротушения на полигоне заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой. Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня, — сообщили 15 мая в МУП «САХ».

В нескольких метрах от горящего полигона держат лошадей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам специалиста МЧС, с которым на месте удалось поговорить журналисту НГС, причиной стало самопроизвольное возгорание мусора и жаркая погода.



— Тушит время. Техника у нас организована: пять самосвалов работает и четыре трактора. Тушение займёт ещё дня три–четыре ориентировочно. Думаю, справимся, если погода не изменится и не будет жары. Если утром горело пять гектаров, то сейчас уже четыре, — объяснил собеседник.

Накануне власти региона озвучили предварительные сроки тушения «Левобережного» полигона у Хилокского рынка в Новосибирске: по словам вице-губернатора Сергея Сёмки, на это может уйти до четырех дней.

Столб дыма даже после ночного дождя виден издалека Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— До конца недели планируем уложиться с тушением. Ситуацию осложняет глубинное горение полигона. Подчеркну, что это — предварительный прогноз, — сообщил НГС Сергей Сёмка 15 мая.



Свалка загорелась вечером 14 мая. Площадь пожара составляла 6 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить открытое пламя, сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как шла борьба с огнем.

Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.