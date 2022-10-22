Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о Хилокской свалке в Новосибирске
Глава СКР поручил представить ему доклад о расследовании
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке твердых бытовых отходов, которая находится рядом с Хилокским рынком.
— Уголовное дело возбуждено в связи с жалобами жителей Новосибирска на размещение мусорного полигона и другими нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе федерального Следственного комитета.
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела, связанного с неблагоприятной экологической ситуацией на свалке.
Сегодня, 22 октября, в Новосибирске прошел пикет, на который вышли свыше 100 жителей Хилокского жилмассива. Помимо требований навести порядок на рынке в микрорайоне, жители потребовали ликвидировать свалку твердых бытовых отходов, которая находится рядом с Хилокским рынком.