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Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о Хилокской свалке в Новосибирске

Глава СКР поручил представить ему доклад о расследовании

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Жители Хилокского жилмассива не первый год требуют ликвидировать свалку

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке твердых бытовых отходов, которая находится рядом с Хилокским рынком.

— Уголовное дело возбуждено в связи с жалобами жителей Новосибирска на размещение мусорного полигона и другими нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе федерального Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела, связанного с неблагоприятной экологической ситуацией на свалке.

Сегодня, 22 октября, в Новосибирске прошел пикет, на который вышли свыше 100 жителей Хилокского жилмассива. Помимо требований навести порядок на рынке в микрорайоне, жители потребовали ликвидировать свалку твердых бытовых отходов, которая находится рядом с Хилокским рынком.

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