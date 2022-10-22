«Ужасный запах стоит круглый год»: сотни жителей Хилокского жилмассива вышли на пикет

Днем 22 октября в Гайд-парке у театра «Глобус» прошел согласованный пикет жителей Хилокского жилмассива. Горожане выступают, чтобы Хилокский рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора. Также люди требуют, чтобы в темное время торговую точку патрулировали полицейские.



— На пикет собралось более 100 человек. На что больше всего жалуются люди, так это на невыносимый запах, который доносится с рынка. Продавцы, которые там работают, прямо на улице разделывают мясо и варят еду. Остатки этого мяса они выкидывают прямо на улицу, из-за чего разносится невыносимый запах. Также многие женщины жалуются на приставания к ним мужчин, которые работают на рынке. В темное время жители боятся проходить неподалеку от рынка, — пояснил участник пикета, заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.

