«Ужасный запах стоит круглый год»: сотни жителей Хилокского жилмассива вышли на пикет
Мэрия Новосибирска дала разрешение на проведение пикета
Днем 22 октября в Гайд-парке у театра «Глобус» прошел согласованный пикет жителей Хилокского жилмассива. Горожане выступают, чтобы Хилокский рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора. Также люди требуют, чтобы в темное время торговую точку патрулировали полицейские.
— На пикет собралось более 100 человек. На что больше всего жалуются люди, так это на невыносимый запах, который доносится с рынка. Продавцы, которые там работают, прямо на улице разделывают мясо и варят еду. Остатки этого мяса они выкидывают прямо на улицу, из-за чего разносится невыносимый запах. Также многие женщины жалуются на приставания к ним мужчин, которые работают на рынке. В темное время жители боятся проходить неподалеку от рынка, — пояснил участник пикета, заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.
Кроме того, собравшиеся требуют, чтобы власти ликвидировали свалку твердых бытовых отходов, которая находится рядом с Хилокским рынком.
— Эта свалка горит каждый год, из-за чего район, да и город, стоит в дыму. Также от свалки постоянно доносится неприятный запах, который стоит круглый год и оттуда бегут полчища крыс, — отметил Зимин.
Активист подчеркнул, что собрание согласовано. Соответствующее разрешение получено от мэрии Новосибирска.
Напомним, последний пожар на свалке в Хилокском жилмассиве произошел в июле 2022 года. После очередного возгорания Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело.