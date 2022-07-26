«Мы — заложники. И всем на нас наплевать». Новосибирцы рассказали об ужасах выживания возле горящего мусорного полигона

Дурные запахи Новосибирска классифицируются по двум типам: пахнет или фекалиями, или гарью. А иногда гарью с примесью какой-то химии. Если над первым «ароматом» лучшие умы города бьются уже не один год и не могут найти источник, возможно, просто для кого-то «свое не пахнет», то со вторым — всё просто. Запах обычной гари — горят леса в области или пожар в городе, запах гари с удушливой примесью химии — в очередной раз горит мусорная свалка. На днях свалка горела опять. Когда город затянуло едкой дымкой, корреспондент НГС Илья Калинин отправился на мусорный полигон, чтобы собственными глазами увидеть, что там творится.
Так уж совпало, что мусорный полигон твердых бытовых отходов «Левобережный» возле Хилокского рынка начал гореть примерно тогда же, как стало известно: СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по заявлению жителей улицы Сергея Малыгина, живущих практически на мусорной свалке. Пятнадцать лет местные жители писали во все инстанции о своей кошмарной жизни, но дело сдвинулось с места только недавно. Впрочем, обо всем по порядку.
Часть первая, комичная
История кошмарной жизни двух сотен человек между кладбищем и мусорной свалкой словно написана хорошим сценаристом: здесь есть и комедия, есть и трагедия, и даже немного хоррора. Ну, и финал, который дает надежду на хэппи-энд. Начнем с комичного.
Корреспондент НГС отправился на мусорный полигон «Левобережный», когда там снова что-то загорелось и в городе запахло удушливой гарью. К моменту появления на месте — это, кстати, был не сам полигон, а несанкционированная свалка за ним — основные очаги возгорания пожарные залили водой и ушли на обед, а дымящиеся участки засыпал землей и строительным мусором одинокий бульдозер.
Комиссия из чиновников, которая побывала утром на горящей свалке, отправилась обратно на свои рабочие места, предварительно раздав интервью специально приглашенным журналистам. И совершенно случайно в момент появления на свалке корреспондента НГС — словно пара перелетных птиц, отбившихся от стаи — на месте пожара оказались представители ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики НСО». Судя по всему, тоже прибыли с проверкой.
Ко встрече с незапланированными журналистами правительственные птицы готовы не были. Поэтому сначала случился диалог, который мог бы украсить сцену какой-нибудь пьесы абсурда. (Чтобы увидеть все краски этого диалога, обязательно посмотрите наше видео).
— Здравствуйте. А можно комментарий небольшой? — поздоровался и представился чиновникам корреспондент НГС.
— У меня нет полномочий, — ответил задумчивый чиновник-мужчина.
— Ну, а что здесь происходит, у вас полномочия есть рассказать?
— Просто приехал посмотреть. Дым идет…
— То есть вы не знаете, что здесь происходит?
(молчание)
— Что-то горит, наверное? — не унимался корреспондент.
(молчание)
— Можете сказать, что здесь происходит? — настаивал журналист.
— Что вам сказать? — решил перейти в наступление чиновник-мужчина.
— Что здесь происходит? — в четвертый раз задал свой вопрос корреспондент НГС.
— Что здесь происходит? — эхом повторил чиновник.
— Ну, я вам задаю вопрос: что здесь происходит?
— А я вас спрашиваю: что здесь происходит?
Задумчивым чиновником оказался замдиректора ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики НСО» Алексей Федоров. Ситуацию исправила, вступив в препирательство, начальник отдела по обращению с ТКО ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики НСО» Нина Шибанова. Она пояснила, что участок этот относится к Аграрному университету, горела здесь несанкционированная свалка, кто ее устроил — непонятно, открытый огонь уже потушили, а сейчас засыпают строительными отходами с кирпичного завода.
— Возгорание произошло… Значит, пал шел, как объяснили нам специалисты с МУП «Спецавтохозяйство», они тут тоже присутствовали. И на сегодняшний день вот это возгорание идет оттуда, внутреннее. <…> Группа [созданная для контроля за ситуацией] уже уехала, а мы были на объезде и заехали сюда ещё раз посмотреть — мы были ранее и сейчас заехали… Здесь было шесть очагов возгорания. Это несанкционированная свалка. Но она на слуху у Минприроды, они о ней знают, — сообщила журналисту Нина Шибанова.
Уже собравшись ехать к жителям Малыгинского жилмассива, которые много лет страдают от мусорного полигона «Левобережный», корреспондент НГС столкнулся с 62-летним Евгением. Пожилой мужчина пояснил, что пожары здесь происходят регулярно на протяжении последних четырех лет. Порой причиной этому являются перебравшиеся из Азии цыгане.
— Вот там внизу цыгане металл обжигали. Я вчера отсюда их выгнал, трех женщин и парня. Я в кафе ходил, ходил лепешку покупал, а они идут с мешками, тележкой. Я говорю: «Идите отсюда, нельзя же, здесь горит всё!» — рассказал Евгений.
Пожилой мужчина жил неподалеку, но в мае едва спасся из горящего дома, в котором, к сожалению, погиб его товарищ. Сейчас погорелец Евгений обосновался в заброшенном строении, а выбрался сюда, чтобы набрать у пожарных воды. И неважно, что она не питьевая. «Что я тут только не пил!» — махнул рукой Евгений в ответ на предупреждение пожарных и открутил крышку с мутной пятилитровой бутылки, в которой когда-то давно была чистая вода.
Часть вторая, трагичная
Трагичного в этой истории гораздо больше. Жильцы так называемого Малыгинского жилмассива — он на противоположной от пожаров стороне мусорного полигона «Левобережный» — страдают от свалки уже более пятнадцати лет.
Несколько домов — двухэтажка, две трехэтажки и небольшие бараки, — в которых проживает около 250 человек, среди них — сорок детей, оказались буквально зажаты между свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. До свалки от крайнего дома — 300 метров, до кладбища — 150.
— Здесь нарушается право жителей на благополучную среду обитания. А санитарно-защитные зоны полигона «Левобережный» и кладбища «Клещихинское» не разработаны, и фактически дома находятся в границах этих опасных объектов. <…> А пока такие зоны мэрией не установлены, люди должны жить на расстоянии 500 метров от таких объектов, — рассказал председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, который с 2020 года помогает местным жителям добиваться улучшения условий их существования.
— Живу я здесь с 1990-х годов. Так, получается, с 1989 года, где-то так… Раньше заместо свалки был лес. Мы там собирали грибы-ягоды. Папа мой охотился: зайцы были, утки были. Облепиху мы там собирали. Ну, и вот буквально начали ее заваливать, а последние пятнадцать лет просто до небес выросла. Там ничего не осталось живого, — сообщила жительница дома по улице Сергея Малыгина, 13 Евгения Гонекер.
Но где-то в начале 1990-х в районе начали несанкционированно сбрасывать мусор, и вся красота с озером, утками, лесом, зайцами и грибами-ягодами постепенно превратилась в одну большую мусорную свалку. В середине 1990-х этому месту официально придали статус мусорного полигона «Левобережный», но санитарно-защитные зоны рассчитать забыли или не захотели.
— Осенью мы начинаем массово травить тараканов. Потому что они со свалки идут пешком по квартирам. Все тараканы со свалки, крысы, всевозможные насекомые вот эти все, они все идут по квартирам — в тепло. Периодически горит свалка. То есть она горит, если ветер в нашу сторону — она горит как минимум неделю. Три дня ее тушат, а потом она еще тлеет неделю. И мы всем этим дышим. <…> Последний год она горит мало, а вот в прошлом году… Вызовов было, наверное, около четырнадцати, — вспомнила Евгения Гонекер.
А жительница дома № 25/1 Евгения Чубарова заметила корреспонденту НГС, что свалка — страшное место не только из-за полчищ тараканов и крыс, вони и гари.
— На этой свалке… Такие страсти рассказывали, что я даже не хочу говорить… Каннибализм, убийства… Которые люди в то время и в начале 2000-х ну как бы исчезли, то они там, — чуть понизив голос, замечает женщина.
Борьбу за право жить нормально и, главное, в соответствии с установленными законом нормами, жители с улицы Сергея Малыгина начали ещё в 2007 году. Говорят, куда только они не жаловались: от депутатов всех мастей и администраций до всевозможных правоохранительных и природоохранных органов. Результат какой-то наступил лишь однажды: местный депутат принёс жильцам медицинские маски. Чтобы дышалось легче во время вонючих пожаров.
Но маски спасают слабо: живущие здесь жалуются на разные заболевания, которые связывают с горящей свалкой.
— Мы работали с компанией, с экологической организацией «Чистое наследие», и по нашей просьбе они привлекли независимую лабораторию. И по исследованиям получилось, что содержание олова вот на этой площадке в 160 раз превышает ПДК, свинца — в 17 раз, серы — в 5, формальдегидов — в 2, меди — в 1,8 раза, — рассказывает об исследованиях почвы на детской площадке жительница самого ближнего к свалке дома по улице Сергея Малыгина, 25/1 Светлана Федченко.
По данным же Роспотребнадзора, добавляет Федченко, все показатели в рамках допустимых норм. Документы с исследованиями в распоряжении НГС имеются.
До последнего времени к экологическим проблемам местных жителей добавлялись еще и огромные начисления местной УК «Эфес». Например, Евгения Гонекер, проживающая в 13 доме с тремя детьми и пожилой мамой, занимает две однокомнатные квартиры. А платили до последнего времени всех коммунальных платежей в месяц — в пределах 9000 рублей. За свою двушку Евгения Чубарова, которая живет с ребенком-аутистом, платит в месяц порядка 6000 рублей. Правда, не так давно УК «Эфес», накопив долги перед поставщиками коммунальных услуг, объявила себя банкротом.
УК «Эфес» принадлежит на 100% Андрею Каманину. Каманин также был владельцем ООО «ТД Русь» — фирмы по оптовой продаже сигарет. В конце 2020 года Торговый дом «Русь» исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо. Система «Контр.Фокус» сообщает, что 7 февраля 2022 года в отношении УК «Эфес» введено наблюдение в связи с банкротством компании. За два последних года в арбитражном суде накопилось более десятка дел, где «Эфес» выступает ответчиком, на общую сумму взыскания в 3,5 миллиона рублей.
— И продать здесь квартиру нереально. Здесь просто квартира, двухкомнатная квартира вот у нас одна продается за миллион — ее никто не берет. Ну, какой адекватный человек здесь купит квартиру? И многодетная семья, которая продает за миллион квартиру, с четырьмя детьми — куда она поедет за миллион? Что она купит? То есть мы — заложники, вот просто заложники. И всем на нас наплевать, — вздохнула местная жительница Евгения Гонекер.
Часть третья, судебная
В мае 2021 года председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов передал жалобы местных жителей генпрокурору России Игорю Краснову во время его визита в Новосибирск. И тогда дело сдвинулось с места: осенью 2021 года в районных судах начались судебные процессы против мэрии Новосибирска, которую жильцы улицы Сергея Малыгина требовали обязать установить положенную по закону санитарно-защитную зону вокруг свалки и кладбища. Для этого необходимо провести различные замеры, а на этот период жителей необходимо отселить от опасных объектов на расстояние в 500 метров. Иными словами, мэрия должна расселить всех жильцов, которые попадают в опасную зону и в районе кладбища, и в районе мусорного полигона «Левобережный».
Суд первой инстанции по вопросу создания санитарной зоны вокруг свалки жители выиграли в мае 2022 года. Сейчас начинается спор по поводу сроков выполнения судебного решения мэрией. В аналогичном судебном процессе, связанном с кладбищем, мэрия на днях проиграла уже и апелляцию в областном суде. Судебные решения имеются в распоряжении НГС.
Но самое главное: 15 июля 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Пока дело заведено против неопределенного круга лиц, но обвинение может в любой момент коснуться конкретных представителей городской власти. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в распоряжении редакции имеется.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать решения судов и позицию мэрии по всем этим вопросам. На момент написания материала ответ из мэрии еще не поступил.
Между тем проблема переработки мусора в Новосибирске, которой озадачились на местном правительственном уровне несколько лет назад, до сих пор не решена. В мае стало известно, что власти Новосибирской области расторгли концессию с группой «ВИС» по созданию мусоросортировочных комплексов в регионе. В самой компании рассказали, что могут заключить новый договор.