«Мы — заложники. И всем на нас наплевать». Новосибирцы рассказали об ужасах выживания возле горящего мусорного полигона

Ко встрече с незапланированными журналистами правительственные птицы готовы не были. Поэтому сначала случился диалог, который мог бы украсить сцену какой-нибудь пьесы абсурда. (Чтобы увидеть все краски этого диалога, обязательно посмотрите наше видео).



— Здравствуйте. А можно комментарий небольшой? — поздоровался и представился чиновникам корреспондент НГС.

— У меня нет полномочий, — ответил задумчивый чиновник-мужчина.

— Ну, а что здесь происходит, у вас полномочия есть рассказать?

— Просто приехал посмотреть. Дым идет…

— То есть вы не знаете, что здесь происходит?

(молчание)

— Что-то горит, наверное? — не унимался корреспондент.

(молчание)

— Можете сказать, что здесь происходит? — настаивал журналист.

— Что вам сказать? — решил перейти в наступление чиновник-мужчина.

— Что здесь происходит? — в четвертый раз задал свой вопрос корреспондент НГС.

— Что здесь происходит? — эхом повторил чиновник.

— Ну, я вам задаю вопрос: что здесь происходит?

— А я вас спрашиваю: что здесь происходит?

