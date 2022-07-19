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«Пересыпают территорию грунтом»: что сейчас происходит на горящей незаконной свалке — объясняет министр ЖКХ

Уровень задымления снизился

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Ожидается, что работы будут завершены в ближайшие двое суток

Ожидается, что работы будут завершены в ближайшие двое суток

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На горящей незаконной свалке пересыпают залежи мусора грунтом — это позволяет снижать задымление. Об этом сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Залежи мусора загорелись еще 16 июля, а город затянуло дымкой утром 19 июля.

— Происходит внутреннее горение на несанкционированной свалке, расположенной вблизи полигона «Левобережный». Свалка находится на землях Новосибирского района. Привлечена инженерная техника, — отметил Денис Архипов. — Сейчас работают два бульдозера, они пересыпают территорию грунтом, уплотняют ее. Исходя из характеристики горения, это самый эффективный метод борьбы с возгоранием и задымлением.

Он добавил, что уровень задымленности сейчас снижен.

— Никакой угрозы для населения нет, и в ближайшие сутки-двое все работы будут завершены, — добавил министр.

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела после обращений жителей Малыгинского жилмассива. Они пожаловались на то, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.

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