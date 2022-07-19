«Пересыпают территорию грунтом»: что сейчас происходит на горящей незаконной свалке — объясняет министр ЖКХ

На горящей незаконной свалке пересыпают залежи мусора грунтом — это позволяет снижать задымление. Об этом сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Залежи мусора загорелись еще 16 июля , а город затянуло дымкой утром 19 июля .

— Происходит внутреннее горение на несанкционированной свалке, расположенной вблизи полигона «Левобережный». Свалка находится на землях Новосибирского района. Привлечена инженерная техника, — отметил Денис Архипов. — Сейчас работают два бульдозера, они пересыпают территорию грунтом, уплотняют ее. Исходя из характеристики горения, это самый эффективный метод борьбы с возгоранием и задымлением.