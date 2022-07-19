Дымка и запах гари появились над Новосибирском. Откуда они?
На место выехал оперативный штаб
Сегодня утром, 19 июля, в Центральном районе заметили дымку и запах гари. Предположительно, они появились из-за тления мусора в Новосибирском районе.
Сообщение о глубинном тлении поступило в ГУ МЧС по НСО в 07:30.
— По оперативным данным, в районе улицы Малыгина на открытой территории горит несанкционированная свалка. Происходит глубинное тление, из-за чего оттуда идет дым, поэтому, возможно, так как ветра нет, это дискомфорт для местных жителей вызывает, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Меры по ликвидации тления принимает администрация района, также на месте работают специалисты и техника ГУ МЧС по Новосибирской области. На место направлена оперативная группа для контроля ликвидации тления.
По словам источника в областном правительстве, губернатор Андрей Травников поручил министру ЖКХ Денису Архипову выехать на тлеющую свалку и собрать там представителей мэрии, собственников земельных участков и организовать эффективное тушение.
В этом году жители левого берега жаловались на запах от мусорного полигона на левом берегу. На мусорном полигоне сообщили, что горит не сам «Левобережный», а заброшенная свалка рядом с ним. Журналист НГС побывала на месте — показываем, что происходит на этой свалке, в нашем репортаже.