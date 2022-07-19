Дымка и запах гари появились над Новосибирском. Откуда они?

Сегодня утром, 19 июля, в Центральном районе заметили дымку и запах гари. Предположительно, они появились из-за тления мусора в Новосибирском районе.

Сообщение о глубинном тлении поступило в ГУ МЧС по НСО в 07:30.

— По оперативным данным, в районе улицы Малыгина на открытой территории горит несанкционированная свалка. Происходит глубинное тление, из-за чего оттуда идет дым, поэтому, возможно, так как ветра нет, это дискомфорт для местных жителей вызывает, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.