В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалоб на мусорный полигон — фотографии с тления свалки

В Новосибирске возбудили уголовное дело после обращений жителей Малыгинского жилмассива, эту информации подтвердили в Следственном комитете. Жители жаловались на то, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.



По информации СК, дело возбудили по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.