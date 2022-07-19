В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалоб на мусорный полигон — фотографии с тления свалки
На свалке обнаружили пять очагов глубинного тления
В Новосибирске возбудили уголовное дело после обращений жителей Малыгинского жилмассива, эту информации подтвердили в Следственном комитете. Жители жаловались на то, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.
По информации СК, дело возбудили по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее НГС писал о том, что жители обращались к руководству Следственного комитета. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку, организовать ее поручили Виталию Зарипову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сегодня, 19 июля, город затянуло дымкой из-за горения на свалке. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в 07:14 поступило сообщение о возгорании на несанкционированной свалке мусора недалеко от Ордынского кольца.
— Обнаружено порядка пяти очагов глубинного тления. На месте работает тяжелая специализированная техника. Помощь оказывают сотрудники МЧС России. Площадь возгорания уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили в ГУ МЧС по НСО, на месте находятся представители правительства Новосибирской области, администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета. Принимают решение о выделении дополнительной спецтехники для доступа к очагам и ликвидации тления засыпкой грунтом.
Во время аппаратного совещания мэр поручил департаменту ЖКХ выехать на место на встречу с министром ЖКХ Новосибирской области, выработать меры для тушения и обеспечить помощь Новосибирскому району.