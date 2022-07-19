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В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалоб на мусорный полигон — фотографии с тления свалки

На свалке обнаружили пять очагов глубинного тления

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Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня утром

Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня утром

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после обращений жителей Малыгинского жилмассива, эту информации подтвердили в Следственном комитете. Жители жаловались на то, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.

По информации СК, дело возбудили по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее НГС писал о том, что жители обращались к руководству Следственного комитета. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку, организовать ее поручили Виталию Зарипову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.

На месте тления находятся представители правительства НСО, администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета, сообщают в МЧС

На месте тления находятся представители правительства НСО, администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета, сообщают в МЧС

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Сегодня, 19 июля, город затянуло дымкой из-за горения на свалке. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в 07:14 поступило сообщение о возгорании на несанкционированной свалке мусора недалеко от Ордынского кольца.

— Обнаружено порядка пяти очагов глубинного тления. На месте работает тяжелая специализированная техника. Помощь оказывают сотрудники МЧС России. Площадь возгорания уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В тушении задействовано 45 человек и 14 единиц техники

В тушении задействовано 45 человек и 14 единиц техники

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Как сообщили в ГУ МЧС по НСО, на месте находятся представители правительства Новосибирской области, администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета. Принимают решение о выделении дополнительной спецтехники для доступа к очагам и ликвидации тления засыпкой грунтом.

На месте работают служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области для контроля ликвидации последствия произошедшего

На месте работают служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области для контроля ликвидации последствия произошедшего

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Помощь местным властям оказывают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они проливают места глубинного тления на локальных участках территории

Помощь местным властям оказывают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они проливают места глубинного тления на локальных участках территории

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Во время аппаратного совещания мэр поручил департаменту ЖКХ выехать на место на встречу с министром ЖКХ Новосибирской области, выработать меры для тушения и обеспечить помощь Новосибирскому району.

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