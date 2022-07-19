«Нюхать эту вонь невозможно»: Анатолий Локоть поручил ликвидировать дым от свалки в Новосибирске
По данным мэрии, горение началось
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил выработать меры для тушения горения на свалке, из-за которого город затянуло дымкой утром
— У нас с утра стали поступать сообщения, в основном с северо-запада — Дивногорский, Титова, — о том, что ощущается сильный запах продуктов горения. Основной источник этого запаха — горение на площадке твердых бытовых отходов в Коченевском районе. Оно идет с
Он уточнил, что второй источник гари — законсервированный полигон ТБО в районе улицы Малыгина в Новосибирском районе.
По словам главы департамента ЖКХ Дмитрия Перязева, чтобы уточнить, насколько это опасно, специалисты взяли пробы воздуха в районе улиц Малыгина и Титова. Превышений допустимой концентрации веществ в них не наблюдается.
— То, что вы говорите, плохо согласуется с обстановкой, которую мы наблюдаем на территории Новосибирска. Я визуально это вижу, квартира так расположена, с
Мэр поручил департаменту ЖКХ выехать на место на встречу с министром ЖКХ Новосибирской области. Выработать меры для тушения и обеспечить помощь Новосибирскому району.
Ранее в Новосибирске следователи начали проверку после жалоб на экологическую обстановку на левом берегу. Ее инициировали по поручению Александра Бастрыкина.