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«Нюхать эту вонь невозможно»: Анатолий Локоть поручил ликвидировать дым от свалки в Новосибирске

По данным мэрии, горение началось 16 июля

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Дым и запах гари заметили сегодня утром

Дым и запах гари заметили сегодня утром

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил выработать меры для тушения горения на свалке, из-за которого город затянуло дымкой утром 19 июля.

— У нас с утра стали поступать сообщения, в основном с северо-запада — Дивногорский, Титова, — о том, что ощущается сильный запах продуктов горения. Основной источник этого запаха — горение на площадке твердых бытовых отходов в Коченевском районе. Оно идет с 16 июля, открытое пламя они сбили, глубинное горение продолжается. Дым идет в сторону города, — рассказал во время аппаратного совещания Александр Ерохин, начальник управления мэрии по ГО и ЧС Новосибирска.

Он уточнил, что второй источник гари — законсервированный полигон ТБО в районе улицы Малыгина в Новосибирском районе.

По словам главы департамента ЖКХ Дмитрия Перязева, чтобы уточнить, насколько это опасно, специалисты взяли пробы воздуха в районе улиц Малыгина и Титова. Превышений допустимой концентрации веществ в них не наблюдается.

— То, что вы говорите, плохо согласуется с обстановкой, которую мы наблюдаем на территории Новосибирска. Я визуально это вижу, квартира так расположена, с 10-го этажа видно задымление левой части города, противоположного берега не видно через Обь. Про запах я вообще говорить не буду, дело субъективное. Но нюхать эту вонь, как на пожаре, невозможно, — заявил Анатолий Локоть.

Мэр поручил департаменту ЖКХ выехать на место на встречу с министром ЖКХ Новосибирской области. Выработать меры для тушения и обеспечить помощь Новосибирскому району.

Ранее в Новосибирске следователи начали проверку после жалоб на экологическую обстановку на левом берегу. Ее инициировали по поручению Александра Бастрыкина.

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