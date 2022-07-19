«Нюхать эту вонь невозможно»: Анатолий Локоть поручил ликвидировать дым от свалки в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил выработать меры для тушения горения на свалке, из-за которого город затянуло дымкой утром 19 июля .

— У нас с утра стали поступать сообщения, в основном с северо-запада — Дивногорский, Титова, — о том, что ощущается сильный запах продуктов горения. Основной источник этого запаха — горение на площадке твердых бытовых отходов в Коченевском районе. Оно идет с 16 июля , открытое пламя они сбили, глубинное горение продолжается. Дым идет в сторону города, — рассказал во время аппаратного совещания Александр Ерохин, начальник управления мэрии по ГО и ЧС Новосибирска.

