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В Новосибирске проведут проверку по поручению Александра Бастрыкина после жалоб на мусорный полигон

Жители заявляли о нарушении санитарных норм и негативном воздействии на природу

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Горожане жаловались на то, что им приходится жить между мусорным полигоном, кладбищем и двумя рынками

Горожане жаловались на то, что им приходится жить между мусорным полигоном, кладбищем и двумя рынками

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В Новосибирске проведут проверку после сообщений жителей о том, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что новосибирцы обратились к руководству Следственного комитета с жалобами на полигон.

— Горожане написали, что оказались в сложной ситуации из-за того, что живут буквально между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками и что на объектах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим, по мнению заявителей, идет негативное воздействие на природу, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Организовать проверку поручили Виталию Зарипову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, поступали ли жалобы от жителей на неблагоприятную экологическую обстановку рядом с полигоном, а также какие меры будут предприняты, чтобы ее улучшить.

Ранее на мусорном полигоне сообщили, что горит не сам «Левобережный», а заброшенная свалка рядом с ним. Журналист НГС побывала на месте — показываем, что происходит на этой свалке, в нашем репортаже.

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Следственный комитетмусорный полигонэкологическая обстановка
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