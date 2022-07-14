В Новосибирске проведут проверку по поручению Александра Бастрыкина после жалоб на мусорный полигон
Жители заявляли о нарушении санитарных норм и негативном воздействии на природу
В Новосибирске проведут проверку после сообщений жителей о том, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что новосибирцы обратились к руководству Следственного комитета с жалобами на полигон.
— Горожане написали, что оказались в сложной ситуации из-за того, что живут буквально между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками и что на объектах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим, по мнению заявителей, идет негативное воздействие на природу, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.
Организовать проверку поручили Виталию Зарипову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.
— Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, поступали ли жалобы от жителей на неблагоприятную экологическую обстановку рядом с полигоном, а также какие меры будут предприняты, чтобы ее улучшить.
Ранее на мусорном полигоне сообщили, что горит не сам «Левобережный», а заброшенная свалка рядом с ним. Журналист НГС побывала на месте — показываем, что происходит на этой свалке, в нашем репортаже.