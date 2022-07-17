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С высоты сняли сильный пожар на мусорном полигоне под Новосибирском — на месте до сих пор работает техника

Местные жители жалуются на удушающий дым

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Пожар было хорошо видно даже вдали

Пожар было хорошо видно даже вдали

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Под Новосибирском в районе села Прокудское загорелся мусорный полигон. Едкий дым стоял весь день вчера, 16 июля, и попал на фото одного из читателей.

— Наблюдаем целый день пожар, который усиливается, — пожаловались в редакцию местные жители.

В ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что за комментариями лучше обращаться в местную администрацию, и добавили:

— Вчера там работали две пожарные автоцистерны и два трактора для ликвидации горения. Сегодня тракторы продолжают засыпать землей локальные участки тления мусора, — отметили в ведомстве.

Редакция НГС обратилась за комментариями к администрации района.

В начале лета на левобережном полигоне в Новосибирске зафиксировали новые случаи пожара.

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мусорный полигонпожарКоченевский район
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