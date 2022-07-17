С высоты сняли сильный пожар на мусорном полигоне под Новосибирском — на месте до сих пор работает техника
Местные жители жалуются на удушающий дым
Под Новосибирском в районе села Прокудское загорелся мусорный полигон. Едкий дым стоял весь день вчера,
— Наблюдаем целый день пожар, который усиливается, — пожаловались в редакцию местные жители.
В ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что за комментариями лучше обращаться в местную администрацию, и добавили:
— Вчера там работали две пожарные автоцистерны и два трактора для ликвидации горения. Сегодня тракторы продолжают засыпать землей локальные участки тления мусора, — отметили в ведомстве.
Редакция НГС обратилась за комментариями к администрации района.
В начале лета на левобережном полигоне в Новосибирске зафиксировали новые случаи пожара.