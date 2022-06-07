«Жгут в 15–17 местах»: на левобережном полигоне Новосибирска снова стали замечать пожары

На левобережном полигоне в Новосибирске зафиксировали новые случаи пожара. Об этом стало известно во время заседания комитета по экологии в Заксобрании НСО.

Как рассказал депутат Олег Сметанин, местные жители снова стали жаловаться на дым и запах. Он также напомнил, что в прошлом году на полигоне проводились проверки. Как утверждает депутат, после внимания властей пожары прекратились.