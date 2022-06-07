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«Жгут в 15–17 местах»: на левобережном полигоне Новосибирска снова стали замечать пожары

В Заксобрании Новосибирской области создали рабочую группу

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области уточнили, что сегодня, 7 июня, на полигон пожарных не вызывали

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области уточнили, что сегодня, 7 июня, на полигон пожарных не вызывали

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На левобережном полигоне в Новосибирске зафиксировали новые случаи пожара. Об этом стало известно во время заседания комитета по экологии в Заксобрании НСО.

Как рассказал депутат Олег Сметанин, местные жители снова стали жаловаться на дым и запах. Он также напомнил, что в прошлом году на полигоне проводились проверки. Как утверждает депутат, после внимания властей пожары прекратились.


— До проверок это просто была помойка. Она и сейчас помойка. Более или менее стали засыпать и поджигать перестали. Но потом это начали делать чуть дальше, — рассказал Олег Сметанин.

Как уточнил депутат, две недели назад к нему обратились жители Новосибирска, которые сообщили, что от Левобережного полигона идет запах, хотя ярких пожаров не видно.

— Сказали, что дымка идет, и все. А потом выяснилось, что за горой жгут. Я туда поехал и сейчас у меня есть видеоматериалы, что там в 15–17 местах жгут. Я предлагаю еще раз создать рабочую группу, разобраться, что происходит, — предложил Олег Сметанин.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова ответила на выступление Олега Сметанина. Она сообщила, что левобережный полигон является муниципальным образованием и подтвердила, что на полигоне были возгорания.

— Хотелось бы отметить, что муниципальное предприятие является природопользователем и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как с возгоранием, оно является поднадзорным. Все надзорные органы проверяют и проведения всех мероприятий, и в том числе в соответствии с предписанием природоохранной прокуратуры на предприятии разработан план природоохранных мероприятий, — уточнила Мария Сидорова.

Как рассказала представительница мэрии города, на левобережный полигон был куплен тяжелый бульдозер для предотвращения пожаров и там постоянно ведется учет источников возгораний. Она также предложила депутатам Заксобрания организовать встречу на полигоне.

— Эта территория очень непростая. Левобережный полигон находится за границей Новосибирска и граничит с территорией, на которой ведется установленными и неустановленными лицами в том числе незаконная предпринимательская деятельность. И мы с комиссией, с надзорными разными ведомствами выезжали. И дело в том, что постоянно сопряженными территориями ведется, например, сжигание медицинских отходов. И люди, в том числе с Верх-Тулы, жалуются на это, — объяснила Мария Сидорова.

Незаконные предприниматели, как утверждает представительница мэрии, находятся на территории бывшего штрафбата на улице Малыгина. Там продаются овощи, фрукты и сельскохозяйственные животные.

— Отходы их деятельности незаконно захоранивают на сопредельной территории с левобережным полигоном. И постоянно происходят поджоги. Мы просим выехать на эту территорию и ознакомиться. Когда есть отдельное предприятие — это одна история, а когда есть рядом незаконная деятельность — проблема усугубляется, — уточнила Мария Сидорова.

В Новосибирске в феврале пообещали, что через полтора года закроют мусорный полигон на левом берегу. Мусорный полигон в районе улицы Хилокской известен тем, что летом там регулярно происходят пожары, дым от которых идет к соседним домам. В прошлом году власти решили закупить для него новые бульдозеры, чтобы бороться с такими происшествиями.

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