В Новосибирске загорелся мусорный полигон на левом берегу — огонь попал на видео

Ночью в Новосибирске загорелся мусорный полигон
Сегодня ночью, 15 июля, в Новосибирске загорелся левобережный мусорный полигон. В службу 112 поступило около 10 сообщений об этом.
— Горит левобережный полигон ТБО с 4 утра, — сообщила в редакцию читательница НГС.
Информацию об этом подтвердили в службе 112. Сообщения о возгорании начали поступать около 03:00.
— Сообщения были, люди с разных сторон наблюдали. Пожарные и техника работают на свалке, — сообщили в службе 112.
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Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области:
— 15 июля в 03:42 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании на мусорном полигоне ну улице Малыгина в Новосибирском районе. По прибытии пожарных расчетов свалка мусора горела открытым огнем. Сильный ветер способствовал быстрому распространению возгорания. Также тушение осложнялось глубинным тлением мусора на большой площади. От администрации объекта задействовали бульдозеры. В течение четырех часов удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет.
В августе прошлого года свалка на левом берегу тлела и дымила несколько дней. При этом в мэрии сообщили, что закрывать полигон не собираются. НГС съездил в район этого полигона и поговорил с местными жителями. Они рассказали, как живут рядом со свалкой, Хилокским рынком и кладбищем. Читайте об этом в репортаже НГС.