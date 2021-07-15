15 июля четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 74.12
eur 87.39
Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

Все новости

Все новости

В Новосибирске загорелся мусорный полигон на левом берегу — огонь попал на видео

На месте работают пожарные

7 749
53Обсудить

Поделиться

Над полигоном поднялся огромный столб дыма

Над полигоном поднялся огромный столб дыма

Поделиться

Ночью в Новосибирске загорелся мусорный полигон

Сегодня ночью, 15 июля, в Новосибирске загорелся левобережный мусорный полигон. В службу 112 поступило около 10 сообщений об этом.

— Горит левобережный полигон ТБО с 4 утра, — сообщила в редакцию читательница НГС.

Информацию об этом подтвердили в службе 112. Сообщения о возгорании начали поступать около 03:00.

— Сообщения были, люди с разных сторон наблюдали. Пожарные и техника работают на свалке, — сообщили в службе 112.

Обновлено

Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области:

— 15 июля в 03:42 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании на мусорном полигоне ну улице Малыгина в Новосибирском районе. По прибытии пожарных расчетов свалка мусора горела открытым огнем. Сильный ветер способствовал быстрому распространению возгорания. Также тушение осложнялось глубинным тлением мусора на большой площади. От администрации объекта задействовали бульдозеры. В течение четырех часов удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

В августе прошлого года свалка на левом берегу тлела и дымила несколько дней. При этом в мэрии сообщили, что закрывать полигон не собираются. НГС съездил в район этого полигона и поговорил с местными жителями. Они рассказали, как живут рядом со свалкой, Хилокским рынком и кладбищем. Читайте об этом в репортаже НГС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

мусорпожарполигон ТБО
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...