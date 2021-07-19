Мэрия Новосибирска после пожара закупит новые бульдозеры для мусорного полигона на Хилокской

В мэрии Новосибирска решили закупить новые бульдозеры для левобережного полигона, который горел и дымил с 15 по 18 июля.

— В целях повышения эффективности при проведении работ по стабилизации тела полигона, выхолаживания и террасирования, в том числе при изменении технологической карты полигона, планируется приобретение дополнительной техники в виде бульдозеров с объемом отвала до 70 куб. м. Сейчас с целью предупреждения повторного возгорания осуществляется проведение работ по планировке откосов с применением грунта до 2 тысяч куб. м в сутки с привлечением 7 единиц техники, — ответили на запрос корреспонденты НГС в мэрии Новосибирска.