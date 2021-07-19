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Мэрия Новосибирска после пожара закупит новые бульдозеры для мусорного полигона на Хилокской

Они нужны для более быстрого реагирования на возгорания

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Полигон горел четыре дня — из-за этого Новосибирск накрыл едкий дым

Полигон горел четыре дня — из-за этого Новосибирск накрыл едкий дым

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В мэрии Новосибирска решили закупить новые бульдозеры для левобережного полигона, который горел и дымил с 15 по 18 июля.

— В целях повышения эффективности при проведении работ по стабилизации тела полигона, выхолаживания и террасирования, в том числе при изменении технологической карты полигона, планируется приобретение дополнительной техники в виде бульдозеров с объемом отвала до 70 куб. м. Сейчас с целью предупреждения повторного возгорания осуществляется проведение работ по планировке откосов с применением грунта до 2 тысяч куб. м в сутки с привлечением 7 единиц техники, — ответили на запрос корреспонденты НГС в мэрии Новосибирска.

Количество техники и ее стоимость в мэрии не уточнили.

В ведомстве добавили, что по закону высота полигона может достигать 60 метров. Мэрия получила три официальные жалобы от жителей близлежащих к свалке домов и сейчас проводит по ним работу.

Пожар на Хилокском мусорном полигоне в Новосибирске, который начался на прошлой неделе, окончательно потушили вчера, 18 июля. Губернатор НСО сегодня предложил увеличить число сторожей.

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мусорный полигонпожар
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