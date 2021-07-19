«Поджог проспали»: губернатор предложил увеличить число ночных сторожей на хилокской свалке, которая горела 4 дня

Губернатор НСО предложил увеличить число сторожей на хилокской свалке после пожара
Пожар на Хилокском мусорном полигоне в Новосибирске, который начался на прошлой неделе, окончательно потушили вчера,
— 15 июля поступил сигнал о возгорании.
Он отметил, что тушением занималось муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», также на полигоне работала техника новосибирских ДЭУ.
Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что мэрия плохо сработала во время тушения пожара.
— Действительно, история плохая. В сельских районах, сельсоветах требуют, чтобы ликвидировали возгорание в течение первых суток, а здесь, по сути дела, на охраняемом объекте поджог проспали. В итоге героическими усилиями четыре дня тушили, — прокомментировал ситуацию Андрей Травников.
По словам замгубернатора НСО Сергея Семки, на пожар отреагировали вовремя. Тушением занимались также специалисты ГУ МЧС. Ведомство также предоставило необходимую технику. При этом машины, которые были необходимы для того, чтобы засыпать очаг горения, привезли только в воскресенье.
— Я понимаю теперь, почему мы горим каждый год так активно, — заявил губернатор. — Потому что если исходить из позиции, что предотвратить невозможно, что это труднодоступно и невозможно обнаружить, то будем гореть, как в Якутии. У нас тоже есть труднодоступные места. Здесь, еще раз повторяю, охраняемый объект, на котором возгорания происходят регулярно. Мы понимаем причины и мотивы этих возгораний. Наверное, дешевле в два раза увеличить штат ночных сторожей, чем четыре дня бросать такие силы на тушение возгорания. Я уже не говорю о вреде здоровью граждан. Любое возгорание можно предотвратить. То, что это произошло в
На сильное задымление спустя день после начала пожара жаловались жители новосибирских районов. Дышать таким воздухом было очень сложно.