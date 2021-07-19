«Поджог проспали»: губернатор предложил увеличить число ночных сторожей на хилокской свалке, которая горела 4 дня

Пожар на Хилокском мусорном полигоне в Новосибирске, который начался на прошлой неделе, окончательно потушили вчера, 18 июля .



— 15 июля поступил сигнал о возгорании. 16 июля открытый огонь был сбит, задымление продолжалось. Окончательно справились с последствиями 18 июля , задымления нет, нарушения санитарных норм не отмечено, — рассказал сегодня на совещании в правительстве НСО мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он отметил, что тушением занималось муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», также на полигоне работала техника новосибирских ДЭУ.