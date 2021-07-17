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«Дышать нечем»: новосибирцы продолжают страдать из-за пожара на свалке возле Хилокского рынка

Пожар не могут потушить третий день

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Дышать таким воздухом невозможно

Дышать таким воздухом невозможно

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Свалка возле Хилокского рынка в Новосибирске горит третий день

Полигон ТБО на улице Малыгина, который начал гореть еще ночью 15 июля, тлеет до сих пор. Последствия возгорания ухудшают качество жизни горожан в разных районах города. Люди не могут открыть окна в квартирах, поскольку в воздухе много гари.

— Свалку потушат когда-нибудь или нет? Третий день нечем дышать. Окно открыть невозможно, — говорит Ирина, которая живет на улице Ивана Севастьянова в Юго-Западном жилмассиве.

— Чистая Слобода всю ночь задыхалась от дыма. Все глаза выедало даже с закрытыми окнами. Пришлось покидать жильё, — рассказала Екатерина.

В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что за субботу, 17 июля, поступили три звонка от граждан о возгорании и задымлении свалки на улице Малыгина.

— В 12:27 первый звонивший сообщил, что горит свалка, затем в 13:00 другой гражданин сообщил о запахе гари с полигона. Третий звонивший в 19:28 сообщил, что четвертый день наблюдается задымление от мусорного полигона на улице Малыгина. Все заявки были перенаправлены в службу 01.

Пожар на левобережном мусорном полигоне вспыхнул ночью 15 июля. Тогда в МЧС сообщили, что свалка мусора горела открытым огнем. Быстрому распространению возгорания способствовал сильный ветер. Также тушение осложнялось глубинным тлением мусора на большой площади. Пришлось задействовать бульдозеры. Открытое горение ликвидировали в течение четырех часов.

Свалка около Хилокского рынка возгорается регулярно. В августе 2020 года ее не могли потушить около суток.

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Хилокский рынокгорит свалка
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