«Дышать нечем»: новосибирцы продолжают страдать из-за пожара на свалке возле Хилокского рынка

Свалка возле Хилокского рынка в Новосибирске горит третий день
Полигон ТБО на улице Малыгина, который начал гореть еще ночью 15 июля, тлеет до сих пор. Последствия возгорания ухудшают качество жизни горожан в разных районах города. Люди не могут открыть окна в квартирах, поскольку в воздухе много гари.
— Свалку потушат когда-нибудь или нет? Третий день нечем дышать. Окно открыть невозможно, — говорит Ирина, которая живет на улице Ивана Севастьянова в Юго-Западном жилмассиве.
— Чистая Слобода всю ночь задыхалась от дыма. Все глаза выедало даже с закрытыми окнами. Пришлось покидать жильё, — рассказала Екатерина.
В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что за субботу, 17 июля, поступили три звонка от граждан о возгорании и задымлении свалки на улице Малыгина.
— В 12:27 первый звонивший сообщил, что горит свалка, затем в
Пожар на левобережном мусорном полигоне вспыхнул ночью 15 июля. Тогда в МЧС сообщили, что свалка мусора горела открытым огнем. Быстрому распространению возгорания способствовал сильный ветер. Также тушение осложнялось глубинным тлением мусора на большой площади. Пришлось задействовать бульдозеры. Открытое горение ликвидировали в течение четырех часов.
Свалка около Хилокского рынка возгорается регулярно. В августе 2020 года ее не могли потушить около суток.