«Дышать нечем»: новосибирцы продолжают страдать из-за пожара на свалке возле Хилокского рынка

Полигон ТБО на улице Малыгина, который начал гореть еще ночью 15 июля, тлеет до сих пор. Последствия возгорания ухудшают качество жизни горожан в разных районах города. Люди не могут открыть окна в квартирах, поскольку в воздухе много гари.

— Свалку потушат когда-нибудь или нет? Третий день нечем дышать. Окно открыть невозможно, — говорит Ирина, которая живет на улице Ивана Севастьянова в Юго-Западном жилмассиве.

— Чистая Слобода всю ночь задыхалась от дыма. Все глаза выедало даже с закрытыми окнами. Пришлось покидать жильё, — рассказала Екатерина.