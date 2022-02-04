Левобережный мусорный полигон в Новосибирске собираются закрыть через полтора года

В Новосибирске через полтора года закроют мусорный полигон на левом берегу, сообщает пресс-центр города.
В этом году власти должны найти альтернативную площадку для складирования мусора.
— Для меня стало неприятной новостью, что Левобережный полигон перегнал по объемам мусора Гусинобродский. Ставлю на этот год задачу — найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, — заявил мэр Анатолий Локоть во время совещания в департаменте ЖКХ и энергетики.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, на проектирование и строительство нового полигона потребуется не менее двух лет. Из-за этого властям нужно найти источник финансирования работ.
Мусорный полигон в районе улицы Хилокской известен тем, что летом там регулярно происходят пожары, дым от которых идет к соседним домам. В прошлом году власти решили закупить для него новые бульдозеры, чтобы бороться с такими происшествиями.