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Левобережный мусорный полигон в Новосибирске собираются закрыть через полтора года

Власти будут искать источники финансирования для строительства новой площадки

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На Левобережном полигоне регулярно происходят пожары

На Левобережном полигоне регулярно происходят пожары

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В Новосибирске через полтора года закроют мусорный полигон на левом берегу, сообщает пресс-центр города.

В этом году власти должны найти альтернативную площадку для складирования мусора.

— Для меня стало неприятной новостью, что Левобережный полигон перегнал по объемам мусора Гусинобродский. Ставлю на этот год задачу — найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, — заявил мэр Анатолий Локоть во время совещания в департаменте ЖКХ и энергетики.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, на проектирование и строительство нового полигона потребуется не менее двух лет. Из-за этого властям нужно найти источник финансирования работ.

Мусорный полигон в районе улицы Хилокской известен тем, что летом там регулярно происходят пожары, дым от которых идет к соседним домам. В прошлом году власти решили закупить для него новые бульдозеры, чтобы бороться с такими происшествиями.

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