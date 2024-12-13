Огурцы, картофель и сливочное масло подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

В Новосибирской области минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 16,4%. В ноябре его стоимость составила 6962,25 рубля. Такие данные приводит Новосибирскстат.
При этом по сравнению с октябрем, минимальный набор продуктов стал дороже на 4,5%. Сильнее всего за месяц цены выросли на овощи. Так, свежие огурцы подорожали на 34,5%, помидоры — на 27%, а картофель и репчатый лук — на 23,3% и 23,2% соответственно. Кроме того, в цене выросли кисломолочные продукты — на 9,4% и сливочное масло — на 4,8%.
На конец ноября средняя стоимость килограмма огурцов составляла 146,95 рубля, картофеля — 44,49 рубля, репчатого лука — 41,66 рубля.
Отметим, что при этом цены снизились на апельсины, замороженные креветки, вареную колбасу, пельмени и бескостную свинину.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области выросли цены на селедку.