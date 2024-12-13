НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

ясная погода, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

ю-в.

 757мм 55%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее с ПДС
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Экономика Огурцы, картофель и сливочное масло подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

Огурцы, картофель и сливочное масло подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

Стоимость минимального набора с начала года выросла на 16,4%

624
38 комментариев

Огурцы за месяц подорожали на 34,5%

Источник:

В Новосибирской области минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 16,4%. В ноябре его стоимость составила 6962,25 рубля. Такие данные приводит Новосибирскстат.

При этом по сравнению с октябрем, минимальный набор продуктов стал дороже на 4,5%. Сильнее всего за месяц цены выросли на овощи. Так, свежие огурцы подорожали на 34,5%, помидоры — на 27%, а картофель и репчатый лук — на 23,3% и 23,2% соответственно. Кроме того, в цене выросли кисломолочные продукты — на 9,4% и сливочное масло — на 4,8%.

На конец ноября средняя стоимость килограмма огурцов составляла 146,95 рубля, картофеля — 44,49 рубля, репчатого лука — 41,66 рубля.

Отметим, что при этом цены снизились на апельсины, замороженные креветки, вареную колбасу, пельмени и бескостную свинину.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области выросли цены на селедку.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирскстат Цены Продукты Статистика Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
GNUS111
57 минут
Моя тёща похудела на 60 кг, а жена потеряла 20 кг. Им очень хочется кушать, но наш бюджет не может себе позволить таких расходов. Зарплаты у нас у всех очень маленькие, хотя все с всшим образованием.
American Bear
55 минут
Почти все цены в 2 - 3 раза выросли за три года. И это неудивительно - при таком правуне то.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,33

OleG,35

Евгений,47

Anton,43

Oleg,63

Dikii,41

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление