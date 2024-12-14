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Страна и мир обзор В деле о смерти кота Твикса поставили точку. Она оказалась неожиданной: новости 13 декабря

В деле о смерти кота Твикса поставили точку. Она оказалась неожиданной: новости 13 декабря

Что случилось за сутки

915
24 комментария

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 13 декабря.

Кота Твикса искали сотни волонтеров

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Дело Твикса

Дело о смерти кота Твикса, которого вышвырнули из поезда на мороз, закрыли. Информацию об этом нашим коллегам из E1.RU подтвердил Владислав Идамжапов — адвокат проводницы, которую обвиняли в том, что она выбросила кота на улицу.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Хозяин животного вместе с женой и ребенком переезжал из Башкирии в город Тихвин Ленинградской области. Твикса с собой взять не получилось — он поехал позже, с отчимом Эдгара на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. В Кирове кота высадили, на улице был 30-градусный мороз. Спустя девять дней Твикса нашли мертвым. По словам ветеринара, у бедняжки не было шансов выжить.

— Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено. Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны, — рассказал Владислав Идамжапов. — Было объективно установлено: высадил кота Твикса не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона.

Собрали историю гибели кота в одном видео
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Уголовное дело после смерти Твикса заводили по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). По ней проводнице могло грозить наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

Как говорит адвокат, в случае с этой статьей у обвиняемого должна быть цель в причинении животному боли или страдания, а такого умысла не было. Высаживая кота, проводница и пассажиры вагона думали, что Твикс вбежал в поезд на станции. К тому же в самом вагоне хозяев кота найти не смогли.

Кремль — о переговорах

Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— РФ сохраняет открытость к переговорам. Мы готовы, считаем переговоры возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей, но предпосылок по-прежнему нет, либо от них уклоняется украинская сторона, и мы продолжаем СВО, — сказал Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию

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В России заблокировали Viber

В России заблокировали популярный мессенджер Viber.

Роскомнадзор заявил, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

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Комментарии
24
Гость
1 час
Читаешь произошедшие события то-ли из параллельной реальности, то-ли из психушки.
ALЕX
35 минут
Хозяин кота должен все претензии предъявлять своему другану, который "прозевал" кота. Проводница тут не виновата, она поискала хозяина и, не найдя, решила что кот бездомный пробрался в вагон и высадила его как зайца.
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