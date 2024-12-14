Вы бывали в СССР? Только советский человек ответит на все 11 вопросов этого теста

Как расшифровывается СССР — знают все, но Советский Союз отличался особым языком, насыщенным аббревиатурами, каждая из которых несла в себе целую историю. Чаще всего длинные названия органов власти и учреждений сокращались по первым буквам каждого слова. Предлагаем вам проверить свои знания и разгадать советские шифры. Сможете ли вы вспомнить их все? Сейчас узнаем!