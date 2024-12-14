«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы

Анна Скок Корреспондент NGS.RU

На единственную афишу создатели фильма поместили троих самых известных актеров. Есть версия, что на их гонорары ушла большая часть бюджета фильма Источник: kinopoisk.ru











2024 год стремительно бежит к концу, и россияне, а вместе с ними и остальные новосибирцы пытаются разжиться новогодним настроением. В этом им стремятся помочь отечественные киноделы: не успел массовый зритель отойти от вышедшей на большой экран комедии «Звезды в Сибири», как подоспели «Ёлки-11». Журналистка НГС побывала на предпремьерном показе.

Ожидания, которых не было

Смотреть новогоднее кино во всем мире давно уже стало неотъемлемой частью «новогоднего настроения», и отечественный кинематограф честно старается ежегодно выдавать свежую порцию прекурсоров для этой эфемерной химической реакции. Нынешний год исключением не стал. Набрав в поисковике «новогодние фильмы 2024», потенциальный зритель получит список из целого десятка свежайших картин отечественного производства. Полный набор жанров: можно найти и волшебные детские сказки, и заведомо доброе кино с дрессированным псом в главной роли, и, конечно, новогодние комедии со звездами.

Продолжение «елочной» вселенной на этом фоне стоит несколько особняком: от него в теории хочется ждать и вайба чуда, которое обязательно случится, и юмора, и обязательного для «Ёлок» вознаграждения добра аккурат к финальным титрам. В конце концов, если год у зрителя вышел так себе и со сменой календаря хэппи-энда не предвидится, хочется хотя бы посмотреть на него со стороны.

Увы, именно здесь начинаются первые проблемы фильма: кажется, от «Ёлок-11» никто ничего особенного не ждет. Рейтинг зрительских ожиданий фильма на сервисе Кино-Театр.Ру — 4,5 балла из 10 возможных. Двойка с плюсом или, в лучшем случае, тройка с минусом. Еще бледнее выглядят ожидания от фильма на «Кинопоиске»: добавили фильм в каталог «Жду премьеры» всего 5,5 тысяч зрителей.

Чего не отнять у новых «Ёлок», так это честной попытки показать на российских экранах новые лица. Теперь турецкие Источник: kinopoisk.ru











Возможно, не способствует интересу к фильму и то, что в серии он уже одиннадцатый (сколько можно доить эту бедную корову?!), и его очень краткое описание. Из аннотации зрителям предстоит узнать лишь то, что «судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну». Но, забегая вперед, никакого переплетения, фирменной черты первых фильмов серии, не получилось.

Золушка и все-все-все

Возможно, не сумев создать новогоднее настроение качеством новелл, создатели фильма решили упирать на их количество. Хотя бы в этом преуспели: «Ёлки-11» объединили под одними титрами целых пять новогодних сказок.

Обычно в трейлеры фильмов попадают самые интересные, самые цепляющие сцены, но в «Ёлках-11» выбирать было просто не из чего Источник: kinopoisk.ru

История девушки Насти, живущей вместе с мачехой и двумя сводными сестрами (правда же, набор героев совсем ничего не напоминает?) в городе Альметьевске, с остальными четырьмя не связана вовсе. Складывается впечатление, что ее добавили только для того, чтобы куда-то пристроить звезду «Слова пацана» Рузиля Минекаева (он играет курьера с узнаваемым рюкзаком) и смазливого, точно нарисованная нейросетью картинка, турецкого актера Бурака Озчивита. Ну, и напомнить зрителю, что нечего стремиться к звездам — счастье можно и в соседнем городишке найти.

Пока альметьевская Золушка со смирением персонажа сентиментальной прозы обслуживает мачеху и сестер и встречает крестного фея — курьера Дамира, сюжетные линии остальных персонажей хоть немного связаны, и пусть не переплетаются, но хотя бы касаются друг друга.

Престарелая сельская учительница тяжело переживает тот факт, что сыновья не приедут к ней встречать новый год — очень заняты.

«Дядя Юра» Нагиев забывает о хозяйском мини-пиге, которого немедленно похищает свиновор, и закономерно теряет работу (слишком старый и плохой из него охранник), а потом пытается ее вернуть.

Его куда более успешный брат, морской капитан Павел пытается создать собственную семью и ищет себе возлюбленную, но невольно вступает в переписку с маленькой девочкой Варей, которая пытается найти мужчину для своей мамы.

В это время хоккеист-любитель Рома обнаруживает на пороге своей городской квартиры неожиданного гостя: невероятно кринжового, стереотипного (и, на взгляд журналиста, оскорбительно для любого жителя любой деревни прописанного) отца, и очень этому не рад. В его гламурную городскую жизнь шумный, беспардонный папаша в светлаковской бобровой шапке совсем не вписывается.

Собственно говоря, складывается впечатление, что, использовав по второму кругу советскую классику и так и не зарядившись новыми идеями, киноделы отчаялись и перешли на сказки и детские мультики. А это значит, что писать о новых «Ёлках» совсем без спойлеров невозможно: чем закончится каждая новелла, можно угадать если не с первой сцены, то уж со второй точно.

Дмитрий Нагиев вернулся к образу охранника дяди Юры, но спрятать свой фирменный лоск не смог. В результате вышло не слишком убедительно Источник: kinopoisk.ru











Морской капитан Павел, например, неожиданно обнаруживает себя принцем из «Спящей красавицы»: замученная суточными дежурствами и воспитанием в одиночку пятерых детей врач-терапевт от усталости засыпает мертвым сном, и общаться ему приходится с детьми женщины.

Собственно, эта новелла, несмотря на предсказуемость, — отчетливо лучшая в картине. Мало того, что она сама по себе — воплощенная мечта любой работающей матери семейства (героиня просыпается, когда чудо уже свершилось: дом прибран, а еда готова), так еще и актеры в ней прямо-таки стараются заставить зрителя верить в сказку. Маленькая Алиса Клагиш в роли Вари чудо как убедительна: она искренне старается найти для мамы идеального мужчину, и не ее беда, что у мамы на романтику совсем нет сил, а старшая сестра очень хочет оградить маму от разочарований.

Именно во время истории Павла зрители смеялись в разных концах зала — не один человек, и даже не два. И отчетливо умилялись: тот самый сказочный, ёлочный, новогодний вайб был совсем близко — руку протяни и дотянешься.

Беспощадное экранное время

Но разгуляться заботливой и трогательной Варе, ее ленивым братьям и коварной сестре не позволил жестокий хронометраж: на все пять историй выделены всего полтора часа экранного времени. Грубо говоря, 18 минут на одну новеллу.

Это — основная беда фильма: в тот самый момент, когда пора наступить кульминации, героям сюжетных линий осознать, что их ошибки загнали их в ловушку, и пережить катарсис, уже пришло время хэппи-энда. Показывать моральное преображение персонажей режиссерам (а их в картине четверо: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов) некогда, и оно, будто по щелчку пальцев, умещается в одну сцену. Не хватает времени и на такие незначительные в новогодней комедии мелочи как юмор и традиционная «елочная» коммуникация незнакомых людей, пытающихся кому-то помочь. В результате фильм даже не плох (все мы знаем киноистории настолько плохие, что они даже хороши) — он просто невыразимо скучен.

«Бобровая шапка» Светлакова нашла нового хозяина Источник: kinopoisk.ru











Кажется, добавить еще минут сорок, немного развития персонажей, ну хоть капельку сюжета — и из «Ёлок» бы вышел не шедевр, но добротное новогоднее кино. Но тут наступает финал, который оставляет четкое ощущение, что ты только что читал сочинение старательного, но недалекого пятиклассника. Он точно знает, каких выводов ждет учитель, и честно пытался к ним прийти. Но почему-то написал нечто прямо противоположное.

История о важности семейных ценностей внезапно постулирует: сколько бы детей у тебя ни было, карьера и социальный капитал — вещи куда более надежные, и твои ученики сделают для тебя значительно больше, чем родные сыновья.

В результате «Ёлки-11» немного напоминают салат оливье, который готовит студент-первокурсник к своему первому Новому году в общежитии: колбаса самая простая, по акции, майонеза побольше, а вместо картошки нечаянно куплена и сварена свекла, но не выбрасывать же ее. В итоге определить, что на столе, оливье или винегрет, не сумеет даже самый придирчивый дегустатор.

Но, в конце концов, от новогоднего салата, как и от новогоднего кино, мы ждем именно соблюдения традиций и того, чтобы он просто стоял на столе. А значит, если вам очень хочется получить от «Ёлок» новогоднее настроение, вы его непременно получите.

А вы ждете «Ёлки-11»? Да, хоть какое-то новогоднее настроение будет Нет, они еще пару фильмов назад скатились У меня есть свое мнение, уже бегу в комментарии