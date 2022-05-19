Мусорная концессия 2.0: «ВИС» не исключил, что вернется в Новосибирск с новым соглашением

Концессия — всё

О намерении расторгнуть мусорную концессию с компанией «Экология-Новосибирск» глава региона Андрей Травников заявил еще в феврале текущего года. Губернатор подчеркнул, что реализация соглашения о строительстве в области двух мусороперерабатывающих комплексов в текущей редакции невозможна, а Федеральная антимонопольная служба не дает возможности внести в договор изменения.



— Остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — заявил Травников на сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

