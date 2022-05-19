Мусорная концессия 2.0: «ВИС» не исключил, что вернется в Новосибирск с новым соглашением

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 19 мая, заявил о расторжении концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), по которому в регионе должны были построить два мусоросортировочных комплекса. За 6 лет дело не сдвинулось с мертвой точки. Концессионер ссылается на экономическую ситуацию в стране, но не исключает, что может поучаствовать в новом конкурсе, если он будет отвечать его бизнес-интересам. Почему группа «ВИС» имеет большие шансы подписать новое соглашение — выяснил журналист НГС Павел Тиунов.
Концессия — всё
О намерении расторгнуть мусорную концессию с компанией «Экология-Новосибирск» глава региона Андрей Травников заявил еще в феврале текущего года. Губернатор подчеркнул, что реализация соглашения о строительстве в области двух мусороперерабатывающих комплексов в текущей редакции невозможна, а Федеральная антимонопольная служба не дает возможности внести в договор изменения.
— Остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — заявил Травников на сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Уже тогда, по его словам, в правительстве готовились к расторжению соглашения. 18 мая процесс был завершен: региональное Министерство ЖКХ и «Экология-Новосибирск» окончательно расторгли соглашение. Об этом Травников заявил сегодня в эфире программы «Вести-Новосибирск», посвященной ситуации в сельском хозяйстве региона «в новых условиях». Он также заявил, что в настоящее время готовится новый конкурс на право заключения концессии «на принципиально новых условиях».
Замороженная прибыль
Концессионное соглашение было заключено между новосибирским правительством и «Экологией-Новосибирск» в 2016 году. В 2017-м 75% компании приобрела ГК «ВИС». Договор предполагал строительство в Новосибирской области двух мусоросортировочных комплексов стоимостью
Концессия вызвала бурное обсуждение, которое изначально по большей части протекало в негативном ключе. Во-первых, новосибирские депутаты возмутились условием соглашения, согласно которому, если на комплексы будет поступать менее 800 тысяч тонн отходов в год, то концессионеру обязаны компенсировать недополученные доходы из регионального бюджета. При этом депутаты подчеркивали, что на действующие полигоны Новосибирска ежегодно вывозится вдвое меньший объем, чем было заявлено компанией.
Еще одним камнем преткновения стал участок вблизи села Раздольное, на котором, по мнению экоактивистов, вести сортировку мусора нельзя из-за негативных последствий для экологии. В результате проект был заморожен.
В 2019 году власти пытались изменить условия соглашения через Арбитражный суд, таким образом уменьшив параметры концессии с
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами в НСО. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила
Поправки в концессию пытался внести и концессионер, однако в изменении соглашения компании отказала антимонопольная служба, не найдя для этого «юридической возможности», отметил губернатор Травников.
Почему и как разошлись?
В ГК «ВИС» журналисту НГС прокомментировали причины расторжения концессии, указав на «непроработанное соглашение, особенно в части выделенных под размещение объектов концессии земельных участков».
— Мы всегда заявляли о готовности к работе над изменением условий, но современная экономическая ситуация и законодательное регулирование концессий делают это объективно невозможным. Проекту требуется перезагрузка, — говорится в ответе на запрос редакции.
Один из главных вопросов сегодня — на каких условиях произошло расторжение концессионного соглашения, заявил в беседе с журналистом НГС зампред комиссии по ЖКХ регионального Заксобрания Вадим Агеенко. На момент заключения договора один из пунктов гласил, что инициатору расторжения концессии грозит штраф в размере
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
Губернатор Травников в своем выступлении этот вопрос не поднял. В ГК «ВИС» на запрос журналиста НГС об условиях расторжения документа сообщили, что оно «произошло в соответствии с действующим законодательством». При этом в компании подчеркнули, что инициатором расторжения выступил концедент, то есть правительство НСО.
Агеенко добавил, что соглашение предусматривало расторжение концессии по обоюдному согласию без штрафных санкций. В МинЖКХ на момент публикации ответ на запрос НГС об условиях расторжения не предоставили.
Новый старый концессионер?!
Расторжение концессии в том виде, в каком она существовала, — факт с положительным оттенком для региона, заявил депутат Агеенко. Действовавшее соглашение он назвал «и дорогим, и опасным», поскольку область брала на себя лишние обязательства. При этом обойтись без новой концессии невозможно, считает зампред профильной комиссии Заксобрания, — городу нужны новые полигоны и мусоросортировочные комплексы.
— Вопрос развития системы обращения с отходами крайне актуален. Сейчас готовится новый конкурс, на который могут заявиться любые организации, которые смогут реализовать этот проект, — отметил в своем выступлении глава региона Андрей Травников.
Губернатор пообещал «принципиально новые условия соглашения»: в частности, власти отказались от строительства комплекса у села Раздольное и намерены подобрать другой участок.
— Вопрос в деньгах — где их взять? Это нужно взять кредит. Стоимость прошлой концессии —
В ГК «ВИС» отметили, что новые проекты в Новосибирской области попадают в сферу их интересов, поэтому условия нового соглашения будут обязательно изучаться экспертами. В компании не исключили, что примут участие в конкурсе, если он окажется «экономически эффективен для бизнеса Группы».
В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Работники вышли на забастовку из-за нехватки техники и ее слабой готовности к работе, в результате чего в городе возникли проблемы с вывозом мусора.