Гусинобродский полигон хотят расширить за черту Новосибирска: Анатолий Локоть о ситуации с мусором в городе

В Новосибирске будут расширять Гусинобродский мусорный полигон
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Хилокский полигон для коммунальных отходов в Новосибирске переполнен. Другой — Гусинобродский — будет расширяться за черту города.
Глава города сообщил об этом на сессии горсовета сегодня,
— Город Новосибирск — это большая фабрика производства коммунальных отходов, работающая в круглосуточном режиме. Вся система должна работать без сбоев. Важна работа наших двух полигонов, которые обеспечивают размещение отходов именно Новосибирска. Один — Хилокский, южный полигон на левобережье, другой — Гусинобродский, на правом берегу. Сегодня мы имеем переполнение южного полигона. Там размещалось, по последним данным, в прошлые периоды 4,5 тысячи кубометров в сутки, сейчас — до 5 тысяч. Гусинобродский — больше 10 тысяч. Мы рассчитываем, что он будет продолжать работать. Там есть возможность расширения территории за черту города, — заявил глава города.
Анатолий Локоть отметил, что выбор новой площадки для размещения будет трудным, потому что мало кто согласится на размещение нового полигона у себя под окнами.
Глава города предложил администрациям города работать совместно с полицией, чтобы решить проблему незаконных свалок.
НГС ведет прямую трансляцию с первой сессии горсовета в этом году. Мы собрали в ней всё самое важное из выступления мэра.
Летом прошлого года на Хилокском полигоне произошел пожар. Мусор горел больше суток. На полигоне побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как выглядела тогда проблемная свалка, на которой регулярно возникают возгорания.