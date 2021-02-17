Гусинобродский полигон хотят расширить за черту Новосибирска: Анатолий Локоть о ситуации с мусором в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Хилокский полигон для коммунальных отходов в Новосибирске переполнен. Другой — Гусинобродский — будет расширяться за черту города.



Глава города сообщил об этом на сессии горсовета сегодня, 17 февраля , отвечая на вопрос депутата Евгения Прохорова о несанкционированных свалках.

— Город Новосибирск — это большая фабрика производства коммунальных отходов, работающая в круглосуточном режиме. Вся система должна работать без сбоев. Важна работа наших двух полигонов, которые обеспечивают размещение отходов именно Новосибирска. Один — Хилокский, южный полигон на левобережье, другой — Гусинобродский, на правом берегу. Сегодня мы имеем переполнение южного полигона. Там размещалось, по последним данным, в прошлые периоды 4,5 тысячи кубометров в сутки, сейчас — до 5 тысяч. Гусинобродский — больше 10 тысяч. Мы рассчитываем, что он будет продолжать работать. Там есть возможность расширения территории за черту города, — заявил глава города.