«Отступать некуда»: власти намерены расторгнуть мусорную концессию в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области будет расторгать мусорную концессию с компанией ВИС. Об этом сегодня, 3 февраля, на сессии Заксобрания НСО сообщил губернатор Андрей Травников.
— По поводу расторжения концессии. Я уже сказал в своем выступлении, что в текущей редакции, без учета рекомендаций рабочей группы депутатов Заксобрания, концессия реализовываться не будет. Предпочтительный вариант внесения изменений в действующее соглашение, если это будет согласовано с ФАС. Этого не состоялось. Поэтому остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — сказал губернатор.
По словам Травникова, в этом случае есть риск «предъявления штрафных санкций» региону, предусмотренных концессией:
— Это было некоторым сдерживающим фактом на пути к расторжению, но сегодня уже отступать некуда. Нужно выходить на расторжение, риски попытаемся отбить, — сообщил глава региона.
НГС отправил запрос в группу ВИС по ситуации.
Мусорная проблема стоит в Новосибирской области не первый год. В 2016 году правительство региона заключило концессионное соглашение с группой компаний «ВИС» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов: вблизи Верх-Тулы и Раздольного. Они должны были прийти на смену переполненным Гусинобродскому и Хилокскому полигонам. Стоимость двух предприятий оценили в 6,5 миллиарда рублей. Срок действия концессии — в 40 лет. При расторжении концессии инициатору грозил штраф в размере 300 миллионов рублей. При этом региональным оператором по вывозу отходов стала компания, принадлежащая «ВИС» — «Экология-Новосибирск».
Соглашение вызвало возражения депутатов и общественности: в частности, они обратили внимание, что договор предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тысяч тонн отходов в год.
Депутаты местного Заксобрания заявляли, что на городские полигоны вывозится почти вдвое меньше мусора, чем концессионер обозначил в качестве «гарантированной загрузки». То есть региону придется нести большие убытки из-за того, что созданы избыточные мощности. А экологи, общественники и жители сёл, вблизи которых запланировали строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.
Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессии. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 миллиарда до 4,3 миллиарда рублей и с 40 до 25 лет, но компания отказалась изменять условия соглашения добровольно. Летом власти отозвали иск. С тех пор концессия была заморожена.
В конце года «Экология-Новосибирск» заявила, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы, в том числе на новогодние праздники.