«Отступать некуда»: власти намерены расторгнуть мусорную концессию в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области будет расторгать мусорную концессию с компанией ВИС. Об этом сегодня, 3 февраля, на сессии Заксобрания НСО сообщил губернатор Андрей Травников.

— По поводу расторжения концессии. Я уже сказал в своем выступлении, что в текущей редакции, без учета рекомендаций рабочей группы депутатов Заксобрания, концессия реализовываться не будет. Предпочтительный вариант внесения изменений в действующее соглашение, если это будет согласовано с ФАС. Этого не состоялось. Поэтому остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — сказал губернатор.