Власти Новосибирска выделили дополнительные мусоровозы для вывоза накопившихся за праздники отходов

В Новосибирске выделили дополнительную технику для борьбы с мусором
Министерство ЖКХ решило направить дополнительную технику в районы Новосибирска, где жители жаловались на переполненные мусором контейнеры.
— В настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе в целом стабильная и управляемая, перевозчики справляются. Однако в ряде районов города Новосибирска наблюдались сбои, поэтому было принято решение привлечь дополнительную технику из других районов Новосибирска, а также города Бердска, — отметил министр Денис Архипов.
Директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова добавила, что вчера в диспетчерскую службу больше всего обращений от недовольных накопившимся мусором жителей поступило из Кировского района (29 обращений). Также обращения поступили и от жителей Железнодорожного района (7).
Ранее в ООО «Экология — Новосибирск» поясняли, что сбой графика вывоза мусора произошел еще
Вчера,