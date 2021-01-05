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Власти Новосибирска выделили дополнительные мусоровозы для вывоза накопившихся за праздники отходов

По их словам, сейчас ситуация «практически» стабилизировалась

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Во время январских праздников некоторые жители города наблюдали вот такую картину

Во время январских праздников некоторые жители города наблюдали вот такую картину

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В Новосибирске выделили дополнительную технику для борьбы с мусором

Министерство ЖКХ решило направить дополнительную технику в районы Новосибирска, где жители жаловались на переполненные мусором контейнеры.

— В настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе в целом стабильная и управляемая, перевозчики справляются. Однако в ряде районов города Новосибирска наблюдались сбои, поэтому было принято решение привлечь дополнительную технику из других районов Новосибирска, а также города Бердска, — отметил министр Денис Архипов.

Директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова добавила, что вчера в диспетчерскую службу больше всего обращений от недовольных накопившимся мусором жителей поступило из Кировского района (29 обращений). Также обращения поступили и от жителей Железнодорожного района (7).

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Ранее в ООО «Экология — Новосибирск» поясняли, что сбой графика вывоза мусора произошел еще 29 декабря из-за вышедших из строя гидравлических систем трех мусоровозов в Центральном районе.

Вчера, 4 января, мы публиковали фотографии наших читателей, которые жаловались на заваленные отходами контейнерные площадки и отсутствие работ по вывозу мусора.

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вывоз мусорамусор
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