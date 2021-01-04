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Новосибирск завалило мусором после Нового года — его никто не вывозит

Горожане жалуются, что специальные службы не вывозят мусор

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Проблемы с мусором в Железнодорожном районе

Проблемы с мусором в Железнодорожном районе

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Жители разных районов Новосибирска жалуются на переполненные мусорные контейнеры и отсутствие работ по вывозу мусора.

— Хотел обратить ваше внимание на образовавшуюся проблему на нашем микроучастке. По адресам Челюскинцев, 8, 6, 4 и Сибирская, 13 с 30.12.2020 года не вывозится мусор, завалено полдвора уже, а ответственные лица по всем известным номерам диспетчерских служб не предпринимают никаких действий, — рассказал нам читатель Александр.

Контейнеры переполнены отходами

Контейнеры переполнены отходами

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В диспетчерской службе компании «Экология-Новосибирск», обслуживающей участок, сообщили, что оформят заявку на вывоз мусора по указанным адресам.

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О проблемах с переполненными контейнерами пишут подписчики паблика «АСТ-54»

О проблемах с переполненными контейнерами пишут подписчики паблика «АСТ-54»

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О проблемах с переполненными контейнерами пишут и подписчики паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Люди приводят в пример фото с огромными кучами мусора, которые просто погребли под собой контейнеры.

Проблемы с мусором в городе возникли еще до Нового года: 31 декабря мы сообщали, что компания «Экология-Новосибирск» не успевает обслуживать все контейнерные площадки, потому что на морозе выходят из строя гидравлические системы спецтехники.

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