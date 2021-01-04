Новосибирск завалило мусором после Нового года — его никто не вывозит

Жители разных районов Новосибирска жалуются на переполненные мусорные контейнеры и отсутствие работ по вывозу мусора.
— Хотел обратить ваше внимание на образовавшуюся проблему на нашем микроучастке. По адресам
В диспетчерской службе компании «Экология-Новосибирск», обслуживающей участок, сообщили, что оформят заявку на вывоз мусора по указанным адресам.
О проблемах с переполненными контейнерами пишут и подписчики паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Люди приводят в пример фото с огромными кучами мусора, которые просто погребли под собой контейнеры.
Проблемы с мусором в городе возникли еще до Нового года: 31 декабря мы сообщали, что компания «Экология-Новосибирск» не успевает обслуживать все контейнерные площадки, потому что на морозе выходят из строя гидравлические системы спецтехники.