Новосибирск завалило мусором после Нового года — его никто не вывозит

Жители разных районов Новосибирска жалуются на переполненные мусорные контейнеры и отсутствие работ по вывозу мусора.

— Хотел обратить ваше внимание на образовавшуюся проблему на нашем микроучастке. По адресам Челюскинцев, 8 , 6, 4 и Сибирская, 13 с 30.12.2020 года не вывозится мусор, завалено полдвора уже, а ответственные лица по всем известным номерам диспетчерских служб не предпринимают никаких действий, — рассказал нам читатель Александр.

