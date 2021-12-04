«Экология-Новосибирск» объяснила самобанкротство неплательщиками и отсрочкой выплат перед перевозчиками

По данным «Контур.Фокус», за три года к компании было подано 49 исков на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей, из них за последние 12 месяцев — на 879 миллионов рублей. В рассмотрении суда находятся иски с общей суммой требований в 845 миллионов рублей, к взысканию представлены исполнительные листы на 56 миллионов. В «Экологии-Новосибирск» отметили, что сумма предъявленных к погашению требований не позволяет нормально работать и расплачиваться с контрагентами.



По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В его учредители и участники входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Генеральным директором компании значится Лариса Анисимова. В основные виды деятельности компании входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка и утилизация лома драгоценных, черных и цветных металлов и вторичного неметаллического сырья и производство земляных работ. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей.

