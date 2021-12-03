«Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве

Региональный оператор по обращению с твердыми отходами в Новосибирске и области ООО «Экология-Новосибирск» подал иск о самобанкротстве. Информация об этом появилась на портале «Федресурс».
«Федресурс» — единый федеральный реестр юридических значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
— Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 №
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В его учредители и участники входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Генеральным директором компании значится Лариса Анисимова. В основные виды деятельности компании входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка и утилизация лома драгоценных, черных и цветных металлов и вторичного неметаллического сырья и производство земляных работ. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей.
Согласно картотеке арбитражных дел, в начале декабря ООО «Экология-Новосибирск» успело подать исковые заявления к 14 компаниям и 3 индивидуальным предпринимателям о взыскании задолженности. Также иски поданы к АО «Аэропорт Толмачево» и РЖД.
НГС направил запрос в компанию по ситуации с просьбой прояснить, в связи с чем возникло решение о банкротстве, и другие подробности.
В августе правительство Новосибирской области сообщило о том, что готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.
В сентябре ООО «Экология-Новосибирск» проиграла суд на 128 миллионов рублей. Эту сумму компания должна была выплатить «Новосибспецтранс» за долги по договорам 2019 года. Затем в октябре председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК Дзержинского района получили письма от администрации с просьбой организовать «работу по погашению задолженности» перед «Экологией-Новосибирск».