«Экология-Новосибирск» проиграла суд на 128 миллионов

В Новосибирске закончился арбитражный суд между региональным оператором по вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» и компанией-подрядчиком «Новосибспецтранс».
По решению суда «Экология-Новосибирск» должна выплатить «Новосибспецтранс» 128,5 млн рублей за долги по договорам 2019 года. Тогда «Экология-Новосибирск» не в полном объеме выплатила сумму за вывоз мусора. По суду с «Экологии-Новосибирск» должны взыскать задолженность 113,7 млн рублей по договору, а также неустойку в размере 14,8 млн рублей.
В ответ на иск «Новосибспецтранс» региональный оператор также подал иск. «Экология-Новосибирск» потребовала взыскать штрафы в размере
— Обосновывая заявленные встречные исковые требования, ответчик сослался на наличие со стороны истца 8182 нарушений, о чем ответчиком составлены соответствующие акты (несоблюдение графика транспортирования, отсутствие сведений о транспортировании в системе объективного контроля ГЛОНАСС и так далее), — написали в решение арбитражного суда.
Сама компания «Новосибспецтранс» перестала работать в 2020 году. Тогда они распродали свою технику.
— Компания деятельность приостановила. В компании остался директор и бухгалтер. Сейчас только судебные процессы идут, — рассказал корреспонденту НГС директор «Новосибспецтранс» Алексей Сивицкий.
ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основным учредителем компании (75%) является ООО «КПФ», конечным владельцем которой является ООО «ВИС» — занимающаяся стройкой четвертого моста. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году чистая прибыль компании была 2,9 млн рублей.
ООО «НСТ» или «Новосибспецтранс» существуют с 2011 года. Генеральный директор компании — Алексей Савицкий. Стопроцентным учредителем является Вадим Киселев. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году у компании был чистый убыток 21,8 млн рублей.
НГС направил запрос в «Экологию-Новосибирск» по ситуации.
НГС неоднократно рассказывал о том, что новосибирцы натыкаются на кучи мусора у себя во дворах. В конце июля мы разбирались, почему это происходит и что людям делать в такой ситуации. А в начале августа НГС снова получил серию жалоб от жителей Новосибирска на кучи мусора, которые появлялись в разных местах.
Две недели назад, 18 августа, правительство Новосибирской области сообщило о том, что готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, жалоб на заваленные мусором площадки становится с каждым днем всё больше.