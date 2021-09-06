«Экология-Новосибирск» проиграла суд на 128 миллионов

В Новосибирске закончился арбитражный суд между региональным оператором по вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» и компанией-подрядчиком «Новосибспецтранс».

По решению суда «Экология-Новосибирск» должна выплатить «Новосибспецтранс» 128,5 млн рублей за долги по договорам 2019 года. Тогда «Экология-Новосибирск» не в полном объеме выплатила сумму за вывоз мусора. По суду с «Экологии-Новосибирск» должны взыскать задолженность 113,7 млн рублей по договору, а также неустойку в размере 14,8 млн рублей.

