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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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Центральный район завалило мусором — фото переполненных контейнеров

Мешки с бытовыми отходами лежат и тухнут почти неделю. Почему их не вывозят?

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Так выглядит мусорка рядом с домом на улице Крылова 34/1. «Горы мусора растут», — пишет читатель

Так выглядит мусорка рядом с домом на улице Крылова 34/1. «Горы мусора растут», — пишет читатель

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В Новосибирске несколько дней не вывозят мусор из Центрального района

Жители центра снова жалуются на то, что коммунальщики не вывозят мусор с контейнерных площадок. Отходы, по словам читателей, копятся с начала августа.

Читатели НГС показали, как сейчас выглядят их дворы.

Так контейнерная площадка на Крылова была завалена 7 августа

Так контейнерная площадка на Крылова была завалена 7 августа

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В прошлом месяце, когда возникли проблемы с вывозом мусора, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, с чем они связаны. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя выши три автомобиля.

— Не вывозят с начала месяца. Я начал звонить в «Экологию-Новосибирск» 6 августа. Но мусор до этого уже дня четыре лежал, — жалуется житель дома на Писарева, 20

— Не вывозят с начала месяца. Я начал звонить в «Экологию-Новосибирск» 6 августа. Но мусор до этого уже дня четыре лежал, — жалуется житель дома на Писарева, 20

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Так в этот понедельник выглядит контейнерная площадка на улице Гоголя, 9

Так в этот понедельник выглядит контейнерная площадка на улице Гоголя, 9

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Баки на Мичурина, 27 не видно из-за завалов

Баки на Мичурина, 27 не видно из-за завалов

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Редакция НГС направила запрос в пресс-службу «Экологии-Новосибирск», чтобы выяснить, с чем связаны задержки с вывозом мусора и когда их устранят.

Ранее горожане уже сталкивались с тем, что контейнеры в Центральном районе переполнялись. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что нужно делать в такой ситуации.

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ТКО«Экология-Новосибирск»мусорЖКХконтейнерная площадка
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