Центральный район завалило мусором — фото переполненных контейнеров

В Новосибирске несколько дней не вывозят мусор из Центрального района
Жители центра снова жалуются на то, что коммунальщики не вывозят мусор с контейнерных площадок. Отходы, по словам читателей, копятся с начала августа.
Читатели НГС показали, как сейчас выглядят их дворы.
В прошлом месяце, когда возникли проблемы с вывозом мусора, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, с чем они связаны. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя выши три автомобиля.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу «Экологии-Новосибирск», чтобы выяснить, с чем связаны задержки с вывозом мусора и когда их устранят.
Ранее горожане уже сталкивались с тем, что контейнеры в Центральном районе переполнялись. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что нужно делать в такой ситуации.