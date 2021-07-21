Центр Новосибирска завалило мусором — разбираемся, почему это происходит и что делать жителям

«Экология-Новосибирск» объяснила, почему Центральный район зарос мусором
В Новосибирске возникли сбои с вывозом мусора в Центральном районе. Региональный оператор по обращению с ТКО объяснил, почему это произошло.
25% сотрудников болеют
О перебоях на прошлой неделе сообщили читатели НГС. Они писали о том, что мусор по нескольку дней не вывозят от домов на улице Крылова, 63, Ипподромской, 47, Гоголя, 40, а также на Советской, 8. Все они находятся в центре.
— Сбой в графике транспортирования в Центральном районе города Новосибирска обусловлен тем, что большое количество водителей и операторов загрузочной и разгрузочной установки находятся на больничном. На текущую дату этот показатель равен 25% от всех членов экипажей мусоровозов, — сообщили в ответе на запрос НГС.
Еще одна причина перебоев — выход из строя трех автомобилей для вывоза ТКО. Часть машин уже отремонтировали. До конца лета «Экология-Новосибирск» планировала купить 29 автомобилей. Из них уже приобрели 12: 3 машины вышли на линию, 9 находятся в процессе оформления.
— В настоящее время для работы на территории Центрального района приобретены и доставлены в Новосибирск КАМАЗы с боковой и задней загрузкой, а также самосвалы. В течение двух следующих недель экипажи новых мусоровозов для работы в Центральном районе будут полностью укомплектованы, — рассказали в «Экологии-Новосибирск».
Почему еще не вывозят мусор
В компании также назвали другие причины, которые затрудняют вывоз мусора. Одна из них — неправильно припаркованные автомобили, которые мешают проезду мусоровозов. Летом заблокировать дорогу могут дорожные работы. На их время «Экология-Новосибирск» вместе с управляющими компаниями выбирает другое место для временного накопления мусора и согласует его вывоз.
— Спилы деревьев, крупные сучья и ветки, отходы огородничества и садоводства, строительные отходы, шины должны накапливаться и вывозиться отдельно от ТКО по отдельному договору с организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию. Однако указанные отходы повсеместно складируются потребителями в контейнеры для ТКО. Результат — моментальное переполнение контейнеров отходами, не относящимися к ТКО, и необходимость немедленного их вывоза, — объяснила пресс-служба «Экологии-Новосибирск».
Еще одна причина, которую называет регоператор, — отсутствие договоров с индивидуальными предпринимателями. Некоторые фирмы выбрасывают мусор на контейнерные площадки у домов, в результате чего баки быстро переполняются. «Экология-Новосибирск» начала сотрудничать с компанией «Большая тройка», чтобы выявлять таких предпринимателей.
Что делать жителям, если мусор не убирают
Эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина подтвердила НГС, что проблемы с вывозом могут возникнуть из-за поломки транспорта или нехватки сотрудников (например, в период отпусков). Также к задержкам могут привести задолженности перед подрядчиками.
— По действующему законодательству оператор не имеет права не вывозить мусор более 48 часов. Если не получилось с одним автомобилем, значит, нужно с другим, — объяснила эксперт.
В случае, если такое происходит, можно составить акт о некачественно выполненных работах. Его направляют самому регоператору, чтобы он произвел перерасчет. Также его можно направить в Госжилинспекцию Новосибирской области для устранения нарушений.
Акт составляют в присутствии собственника, представителя управляющей компании или ТСН и регоператора. Если переполненные контейнеры находятся на муниципальной территории, то при составлении должен присутствовать сотрудник местной администрации. Образец акта есть на сайте Госжилинспекции. В случае если после уведомления представитель регоператора не пришел на составление акта, его можно составить без него.
Ранее проблемы с вывозом ТКО возникали в Новосибирске в марте и в апреле. Тогда горы мусора так же скопились в основном в Центральном районе. Тогда регоператор называл основные причины перебоев, а прокуратура организовала проверку после публикации фоторепортажа НГС с переполненными контейнерами.