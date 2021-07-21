Центр Новосибирска завалило мусором — разбираемся, почему это происходит и что делать жителям

В Новосибирске возникли сбои с вывозом мусора в Центральном районе. Региональный оператор по обращению с ТКО объяснил, почему это произошло.



25% сотрудников болеют

О перебоях на прошлой неделе сообщили читатели НГС. Они писали о том, что мусор по нескольку дней не вывозят от домов на улице Крылова, 63, Ипподромской, 47, Гоголя, 40, а также на Советской, 8. Все они находятся в центре.



— Сбой в графике транспортирования в Центральном районе города Новосибирска обусловлен тем, что большое количество водителей и операторов загрузочной и разгрузочной установки находятся на больничном. На текущую дату этот показатель равен 25% от всех членов экипажей мусоровозов, — сообщили в ответе на запрос НГС.