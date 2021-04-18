Дворы завалило мусором, а уборщики ломают контейнеры: неприятные фото из центра Новосибирска

Контейнеры также были переполненными в начале апреля в районе улицы Депутатской, 46. В управляющей компании здания сообщили, что при вывозе отходов баки ломались и их долго не могли заменить.

— Мусор вывозиться так, какхочет этого оператор, а не так, как это предусмотрено договором. По договору — каждый день по семь контейнеров, по факту — могут приехать раз в два дня или три. Контейнеры все переломаны. Их семь, более-менее целы три. Остальные стоят перевернутые, — сообщал в редакцию исполнительный директор ООО «Аркадия» Вадим Груздев.

В пятницу, 16 апреля, он рассказал, что контейнеры заменили после того, как компания написала жалобу в министерство ЖКХ Новосибирской области. В последние пять дней мусор вывозят по графику.