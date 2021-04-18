Дворы завалило мусором, а уборщики ломают контейнеры: неприятные фото из центра Новосибирска

В центре Новосибирска из дворов не вывозят мусор
В апреле контейнерных площадках в Новосибирске стал накапливаться мусор. Баки стоят переполненными по несколько дней. Такую ситуацию, в частности, заметили жители Центрального района и Горского жилмассива.
На этой неделе читатель НГС сообщил, что контейнеры переполнены на улице Семьи Шамшиных, у домов №4 и №16. В связи с этим жители написали обращение руководителю ООО «Экология-Новосибирск»Ларисе Анисимовой. Эту компанию в 2018 году назначили региональным операторомпо обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.
— Неоднократные обращения в адрес регионального оператораООО «Экология-Новосибирск» результатов не дали. Несвоевременный вывоз ТКОсоздает антисанитарную обстановку на территории многоквартирных домов и близлежащейтерритории, — говорится в письме (текст есть в распоряжении редакции).
Контейнеры также были переполненными в начале апреля в районе улицы Депутатской, 46. В управляющей компании здания сообщили, что при вывозе отходов баки ломались и их долго не могли заменить.
— Мусор вывозиться так, какхочет этого оператор, а не так, как это предусмотрено договором. По договору — каждый день по семь контейнеров, по факту — могут приехать раз в два дня или три. Контейнеры все переломаны. Их семь, более-менее целы три. Остальные стоят перевернутые, — сообщал в редакцию исполнительный директор ООО «Аркадия» Вадим Груздев.
В пятницу, 16 апреля, он рассказал, что контейнеры заменили после того, как компания написала жалобу в министерство ЖКХ Новосибирской области. В последние пять дней мусор вывозят по графику.
16 апреля мусор вывезли из контейнеров в районе Красного проспекта, 38. Однако часть отходов осталась лежать рядом с площадкой.
Накануне, 17 апреля, журналист НГС также выяснил, в каком состоянии находятся другие мусорные площадки в центре Новосибирска.
В диспетчерской службе «Экологии-Новосибирск» не объяснили, почему в центре города и Горском жилмассиве произошли перебои с вывозом мусора. НГС направил запрос регоператору, чтобы выяснить, с чем они связаны. Также журналист обратился в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, есть ли перебои с вывозом ТКО в других районах города и как их решают.
В марте в Новосибирске тоже замечали неубранные горы ТКО. Мусорный коллапс наблюдали в разных районах города. Также в прошлом месяце мусор накопился у одного из домов в центре, потому что мусоровоз не мог проехать туда из-за снега.