Мусоровоз несколько дней не мог проехать из-за снега во двор в центре Новосибирска — там выросла гора отходов

В центре Новосибирска мусоровоз не мог несколько дней проехать во двор за отходами
В Новосибирске во дворе домов на улице Ленина, 30 и 30/1 на площадке для бытовых отходов выросла гора мусора. В «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему отходы долго лежали во дворе.
— Во вторник была сделана первая фотография, дня 2–3 мы не ходили туда, возможно, это с выходных было. Вчера мы пошли, и уже в два раза больше мусора. У нас периодически такие ситуации случаются, раз в месяц — точно, когда ближайшие дома накидывают мусор туда, — рассказала местная жительница Анна.
Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по вывозу отходов «Экология-Новосибирск», сегодня,
— По указанному адресу 23 и 24 марта мусоровоз не смог проехать к контейнерной площадке из-за плохо очищенного внутриквартального проезда. Заезды на данную площадку осуществлялись ежедневно.
Две недели назад новосибирцы уже жаловались на нерегулярный вывоз мусора — сообщения об этом приходили из разных частей города. Тогда власти Новосибирска тоже сослались на заснеженные дороги и поломку машин, но пообещали решить проблему в ближайшее время.