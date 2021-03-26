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Мусоровоз несколько дней не мог проехать из-за снега во двор в центре Новосибирска — там выросла гора отходов

Чтобы убрать все мешки, работникам понадобилось больше часа

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Первое фото сделано во вторник, <nobr class="_">второе —</nobr> в четверг&nbsp;

Первое фото сделано во вторник, второе — в четверг 

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В центре Новосибирска мусоровоз не мог несколько дней проехать во двор за отходами

В Новосибирске во дворе домов на улице Ленина, 30 и 30/1 на площадке для бытовых отходов выросла гора мусора. В «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему отходы долго лежали во дворе.

— Во вторник была сделана первая фотография, дня 2–3 мы не ходили туда, возможно, это с выходных было. Вчера мы пошли, и уже в два раза больше мусора. У нас периодически такие ситуации случаются, раз в месяц — точно, когда ближайшие дома накидывают мусор туда, — рассказала местная жительница Анна.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по вывозу отходов «Экология-Новосибирск», сегодня, 26 марта, площадку уже расчистили.

— По указанному адресу 23 и 24 марта мусоровоз не смог проехать к контейнерной площадке из-за плохо очищенного внутриквартального проезда. Заезды на данную площадку осуществлялись ежедневно. 25 марта 2021 года площадка накопления приведена в порядок — экипаж мусоровоза проводил работы более часа, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас площадку расчистили&nbsp;

Сейчас площадку расчистили 

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Две недели назад новосибирцы уже жаловались на нерегулярный вывоз мусора — сообщения об этом приходили из разных частей города. Тогда власти Новосибирска тоже сослались на заснеженные дороги и поломку машин, но пообещали решить проблему в ближайшее время.

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ТБОТКОвывоз мусора
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