Мусоровоз несколько дней не мог проехать из-за снега во двор в центре Новосибирска — там выросла гора отходов

В Новосибирске во дворе домов на улице Ленина, 30 и 30/1 на площадке для бытовых отходов выросла гора мусора. В «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему отходы долго лежали во дворе.

— Во вторник была сделана первая фотография, дня 2–3 мы не ходили туда, возможно, это с выходных было. Вчера мы пошли, и уже в два раза больше мусора. У нас периодически такие ситуации случаются, раз в месяц — точно, когда ближайшие дома накидывают мусор туда, — рассказала местная жительница Анна.